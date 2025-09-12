Ich život sa začal ťažkým bojom, no nevzdali to. Darujme Aurelke a Aurorke šancu na prvé samostatné kroky
Vďaka pomoci sa môže rodine splniť obrovský sen.
Aurelka a Aurorka sú trojročné dvojičky, ktoré rodičia Denisa a jej manžel s láskou a obrovským nasadením vychovávajú. Ich príchod na svet bol predčasný – narodili sa v 32. týždni tehotenstva a už po pár týždňoch dostali rodičia ťažkú správu: obom dievčatkám diagnostikovali detskú mozgovú obrnu (DMO) – kvadruhypertonickú formu so spazmami, ktoré ovplyvňujú ich motoriku a každodenný pohyb.
Kým väčšina detí v ich veku už behá po ihrisku, Aurelka a Aurorka denne bojujú o každý malý pokrok. Pre ich rodinu je každý úsmev, každý pohyb navyše, každý malý krok vpred obrovským zázrakom.
Rodičia vkladajú všetky sily do toho, aby ich dievčatá raz dokázali samostatne chodiť. Potrebujú však pravidelné a intenzívne rehabilitácie, ktoré sú pre rodinu finančne veľmi náročné.
Diagnózy, ktoré zmenili život celej rodiny
Po predčasnom pôrode dievčatá čelili množstvu komplikácií. Aurelka má okrem DMO aj periventrikulárnu leukomaláciu III. stupňa, hypoxicko-ischemickú encefalopatiu a ďalšie diagnózy. Aurorka bojuje s rovnakou formou DMO, oneskoreným motorickým vývinom a periventrikulárnou leukomaláciou II. stupňa.
Tieto diagnózy znamenajú, že bez pravidelnej rehabilitácie a špecializovanej starostlivosti je šanca na ich samostatný pohyb veľmi malá. Rodičia preto denne cvičia, hľadajú nové možnosti a snažia sa im dať to najlepšie, čo môžu. No najúčinnejšia pomoc sa skrýva v špičkových rehabilitačných centrách, ako je Adeli Centrum, kde dvojtýždňový pobyt pre jedno dieťa stojí približne 5 000 € – pre obe teda až 10 000 €.
Prečo potrebujú našu pomoc
Možnosť pravidelne rehabilitovať v špecializovaných zariadeniach je pre Aurelku a Aurorku kľúčom k napredovaniu. Každý pobyt ich posúva bližšie k cieľu, ktorý si rodina vysnívala – k prvým samostatným krokom.
Príspevky od darcov budú použité najmä na:
- rehabilitačné pobyty v centre Adeli,
- doplnkové terapie a zdravotnícke služby pri domácej starostlivosti,
- zdravotnícke pomôcky (chodítka, ortézy, polohovacie pomôcky),
- úpravy bytu pre špeciálne potreby dievčatiek.
Rodičia sami všetko nezvládnu. Každý dar, nech je akokoľvek veľký, má obrovský význam – pretože dáva dvojičkám šancu napredovať.
Ako môžete pomôcť?
Podporiť Aurelku a Aurorku môžete jednoducho prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, kde nájdete ich výzvu. Vaša pomoc znamená viac než len financie – je to nádej, že sa ich rodičia raz dočkajú toho najkrajšieho momentu - prvých krokov svojich dvojičiek.