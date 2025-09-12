V mojom veku už nechcem riskovať. Veronika Zuzulová po oslave lásky učinila dôležité rozhodnutie
Bývalá lyžiarka prehovorila o svadbe, cestách aj budúcnosti rodiny.
Slovenská lyžiarska legenda Veronika Zuzulová prežila uplynulý víkend nezabudnuteľný okamih. Vo francúzskom mestečku Chamonix pod Mont-Blancom si spolu s Gaspardom Valettom povedali svoje áno. Romantická svadba sa odohrala v prírode, obklopená horami, ktoré sú pre dvojicu už roky symbolom ich lásky aj domova. Teraz otvorene prezradila, aké má rodinka plány do budúcna – od netradičnej svadobnej cesty až po otázku ďalšieho bábätka.
Veronika a Gaspard spolu tvoria pár už tri roky a vychovávajú syna Aksela, ktorý práve oslávil svoje prvé narodeniny. Oboch spája nielen vášeň pre hory, ale aj rodinný život. Lyžiarka má z predošlého vzťahu syna Julesa, Gaspard je otcom dvoch detí, a tak dnes spoločne tvoria veľkú šesťčlennú rodinu.
Svadba pod vrcholom Álp
Obrad bol od začiatku vysnívaný ako svadba v prírode. „Plán bol taký, že budeme mať svadbu v horách vo voľnej prírode. Všetko vyšlo podľa našich predstáv, hlavne sme mali šťastie na počasie, takže sme s manželom spokojní. Môžem povedať, že až nad naše očakávania,“ uviedla pre Športový Čas.
Hoci mali pripravený aj plán B v prípade dažďa, nemuseli ho využiť. Hostinu si užili spolu s 65 pozvanými hosťami, pričom podľa Veroniky nechceli, aby bola svadba priveľká: „Povedali sme si, že sa chceme s hosťami aj porozprávať.“ Atmosféru dotvorili aj rodičia lyžiarky, ktorí prišli pomôcť už niekoľko dní pred veľkým dňom.