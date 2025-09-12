V mojom veku už nechcem riskovať. Veronika Zuzulová po oslave lásky učinila dôležité rozhodnutie - Dobré noviny
Dobré noviny
V mojom veku už nechcem riskovať. Veronika Zuzulová po oslave lásky učinila dôležité rozhodnutie
Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ako kráľ sedel na troskách Dvojičiek. Zázračný muž prežil pád z 22. poschodia, lebo surfoval na betóne

V mojom veku už nechcem riskovať. Veronika Zuzulová po oslave lásky učinila dôležité rozhodnutie

— Foto: Instagram @veronika_zuzulova

Bývalá lyžiarka prehovorila o svadbe, cestách aj budúcnosti rodiny.

Slovenská lyžiarska legenda Veronika Zuzulová prežila uplynulý víkend nezabudnuteľný okamih. Vo francúzskom mestečku Chamonix pod Mont-Blancom si spolu s Gaspardom Valettom povedali svoje áno. Romantická svadba sa odohrala v prírode, obklopená horami, ktoré sú pre dvojicu už roky symbolom ich lásky aj domova. Teraz otvorene prezradila, aké má rodinka plány do budúcna – od netradičnej svadobnej cesty až po otázku ďalšieho bábätka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Zuzulova (@veronika_zuzulova)

Veronika a Gaspard spolu tvoria pár už tri roky a vychovávajú syna Aksela, ktorý práve oslávil svoje prvé narodeniny. Oboch spája nielen vášeň pre hory, ale aj rodinný život. Lyžiarka má z predošlého vzťahu syna Julesa, Gaspard je otcom dvoch detí, a tak dnes spoločne tvoria veľkú šesťčlennú rodinu.

Svadba pod vrcholom Álp

Obrad bol od začiatku vysnívaný ako svadba v prírode. „Plán bol taký, že budeme mať svadbu v horách vo voľnej prírode. Všetko vyšlo podľa našich predstáv, hlavne sme mali šťastie na počasie, takže sme s manželom spokojní. Môžem povedať, že až nad naše očakávania,“ uviedla pre Športový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Veronika Zuzulova (@veronika_zuzulova)

Hoci mali pripravený aj plán B v prípade dažďa, nemuseli ho využiť. Hostinu si užili spolu s 65 pozvanými hosťami, pričom podľa Veroniky nechceli, aby bola svadba priveľká: „Povedali sme si, že sa chceme s hosťami aj porozprávať.“ Atmosféru dotvorili aj rodičia lyžiarky, ktorí prišli pomôcť už niekoľko dní pred veľkým dňom.

Svadobná cesta? Musí počkať

