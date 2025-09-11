Narodila sa do kráľovskej rodiny, no povinnosti nenávidela. Obľúbená princezná si dnes užíva slobodu - Dobré noviny
Narodila sa do kráľovskej rodiny, no povinnosti nenávidela. Obľúbená princezná si dnes užíva slobodu
Narodila sa do kráľovskej rodiny, no povinnosti nenávidela. Obľúbená princezná si dnes užíva slobodu

Švédska princezná Madeleine prehovorila o detstve na kráľovskom dvore.
Švédska princezná Madeleine prehovorila o detstve na kráľovskom dvore. — Foto: Wikipedia/Frankie Fouganthin, Bengt Nyman

Kráľovská dcéra sa netají tým, že povinnosti princeznej jej neboli vždy po vôli.

Narodila sa do švédskej kráľovskej rodiny, osud však napokon zariadil, že život zasvätila niečomu inému. Najmladšia dcéra kráľa Karola XVI. Gustáva a kráľovnej Silvie sa totiž rozhodla podnikať v oblasti kozmetiky. Princeznú Madeleine teraz navštívil magazín Gala, ktorému v rozhovore okrem iného prezradila aj to, že život princeznej na kráľovskom dvore jej nebol vždy po chuti a ani zďaleka nepripomínal rozprávku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Swedish royal family (@swedish_royal_family)

Nezávislá

Princezná Madeleine sa už v minulosti vyjadrila, akú radosť má z toho, že nemusí byť kráľovnou, keďže povinnosti princeznej pre ňu neboli to pravé orechové. Pred niekoľkými rokmi môj otec urobil dôležité rozhodnutie zmenšiť veľkosť kráľovskej rodiny a viac sa zamerať na moju sestru Viktóriu, korunnú princeznú, a všetko, čo s tým súvisí,“ uviedla.

Princezná Kate v nemocnici Royal Mardsen.
Prečítajte si tiež: Chodila tam tajne a v tichosti. Princezná Kate prvýkrát ukázala miesto, kde zvíťazila nad rakovinou

Odvtedy si riadila život nezávisle od švédskej kráľovskej rodiny, dokonca aj finančne. „Môj brat a ja už kvôli tomu nedostávame peniaze od kráľovskej rodiny a to nám obom umožnilo robiť iné veci,“ zdôraznila a dodala: „Povedali nám, aby sme pokojne vyskúšali rôzne veci,“ vysvetlila švédska princezná.

Pri spomienke na život na dvore jej nenapadajú len príjemné veci.

Utiekla a schovala sa

