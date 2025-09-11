Princ Harry sa po 19 mesiacoch stretol s otcom. Bývalý kráľov komorník prezradil, prečo sa tak odcudzili
Muž, ktorý ticho stál v tieni, keď sa odohrávali kráľovské drámy, vydáva knihu, v ktorej odhaľuje najintímnejšie momenty zo zákulisia Windsorovcov.
„Chlapci, prosím, nerobte mi z posledných rokov utrpenie,“ prosil kráľ Karol svojich rozhádaných synov. Kým s princom Williamom vychádza nadštandardne, na princa Harryho má dlhodobo ťažké srdce. Po 19 mesiacoch bez osobného kontaktu sa vojvoda zo Sussexu opäť stretol so svojím otcom a britské médiá píšu o prvom kroku k veľkému zmiereniu. Bývalý kráľov komorník však priznal, že urovnanie vzťahov nebude také jednoduché.
Túžba po zmierení
Buckinghamský palác potvrdil, že kráľ absolvoval so svojím synom súkromný čaj počas návštevy kráľovskej rezidencie, ktorý trval presne 55 minút. Na otázky novinárov Harry po stretnutí o kráľovi povedal jediné: „Áno, má sa skvele.“
Toto stretnutie sa považuje za prvý krok k zlepšeniu vzťahov medzi otcom a synom a k budovaniu dôvery po rokoch napätia. Kráľ pricestoval do Londýna zo Škótska v stredu popoludní, zatiaľ čo princ Harry, ktorý od roku 2020 žije v USA, bol vo Veľkej Británii kvôli charitatívnym podujatiam. Harry sa ešte v máji v rozhovore pre BBC emotívne vyjadril o túžbe napraviť vzťahy. „Veľmi by som si prial zmierenie s mojou rodinou,“ povedal vtedy princ, ktorý sa s otcom naposledy stretol vo februári 2024 krátko po tom, čo kráľ Karol verejne prehovoril o svojej rakovine.
Odvtedy sa síce Harry do Spojeného kráľovstva vracal, napríklad kvôli súdnym procesom, no s otcom sa nestretol, čo ešte viac zdôraznilo ich komplikovaný vzťah. A čo spôsobilo, že sa princ so svojou rodinou tak odcudzil? O tom teraz pre Page Six prehovoril bývalý komorník kráľa Karola, ktorý preňho pracoval do roku 2011.
Pohľad zo zákulisia
Muž, ktorý leštil striebro, nalieval čaj kráľovnej a ticho stál v tieni, keď sa odohrávali kráľovské drámy, teraz vydáva knihu, v ktorej odhaľuje najintímnejšie momenty zo zákulisia Windsorovcov. V knihe „The Royal Butler“ Grant Harrold vysvetlil, prečo kráľ svojmu synovi už nebude úplne dôverovať.