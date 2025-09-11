Ani on ju niekedy nemusel. Zapekanú pochúťku Petra Batthyanyho si zamilujú aj tí najväčší skeptici - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ani on ju niekedy nemusel. Zapekanú pochúťku Petra Batthyanyho si zamilujú aj tí najväčší skeptici
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Explózia po tom, čo druhé lietadlo narazilo do Južnej veže / Preživší Pasquale Buzzelli

Ako kráľ sedel na troskách Dvojičiek. Zázračný muž prežil pád z 22. poschodia, lebo surfoval na betóne

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné obrázky.

Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 380 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ani on ju niekedy nemusel. Zapekanú pochúťku Petra Batthyanyho si zamilujú aj tí najväčší skeptici

Peter Batthyany / Ilustračné foto.
Peter Batthyany / Ilustračné foto. — Foto: Facebook/Peter Batthyany, Freepik/timolina

Zdravé a ľahké jedlo, ktoré uvaril, sa hodí na každú časť dňa.

Skvele chutí v šalátoch aj dipoch, keď ju uvaríte na pare, zachová si väčšinu živín a je výborným zdrojom vitamínov či minerálov. Napriek tomu brokolica ešte stále rozdeľuje ľudí na dva tábory. Niektorí ju milujú, iní ju nemôžu ani cítiť, no pravdou zostáva, že je plná látok, ktoré telu len prospievajú.

Oplatí sa nájsť si k nej cestu

Odborníci na výživu túto zeleninu radia medzi tie najzdravšie potraviny. Viaceré štúdie dokazujú, že zohráva významnú úlohu v prevencii proti niektorým druhom rakoviny a pomôcť pritom môže už pol šálky brokolice denne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3741564772756709&set=pb.100007096685325.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Ak ju správne pripravíte, živiny si zachová aj po uvarení a hoci nie je veľmi obľúbená, s pribúdajúcim vekom si k nej nachádza cestu čoraz viac ľudí. Podobne to bolo aj v prípade herca a zabávača Petra Batthyanyho, ktorý z nej pripravuje ľahkú a zároveň zdravú pochúťku.

Mária Čírová a jej steaky z brokolice.
Prečítajte si tiež: Chutný steak vie vyčarovať aj z BROKOLICE. Nový recept Márie Čírovej sa istotne stane vaším obľúbeným

„Väčšina ju nemusí, priznám sa, že do istej doby som ju nemusel ani ja. Po istom čase som ale prišiel na to, že sa z nej dá pripraviť čosi dobré,“ povedal pre magazín Varecha o brokolici obľúbený herec a pripojil recept, ktorý zvládnu pripraviť aj menej skúsení gurmáni.

Zapekaná brokolica podľa Petra Batthyanyho:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.