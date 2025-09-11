Ani on ju niekedy nemusel. Zapekanú pochúťku Petra Batthyanyho si zamilujú aj tí najväčší skeptici
Zdravé a ľahké jedlo, ktoré uvaril, sa hodí na každú časť dňa.
Skvele chutí v šalátoch aj dipoch, keď ju uvaríte na pare, zachová si väčšinu živín a je výborným zdrojom vitamínov či minerálov. Napriek tomu brokolica ešte stále rozdeľuje ľudí na dva tábory. Niektorí ju milujú, iní ju nemôžu ani cítiť, no pravdou zostáva, že je plná látok, ktoré telu len prospievajú.
Oplatí sa nájsť si k nej cestu
Odborníci na výživu túto zeleninu radia medzi tie najzdravšie potraviny. Viaceré štúdie dokazujú, že zohráva významnú úlohu v prevencii proti niektorým druhom rakoviny a pomôcť pritom môže už pol šálky brokolice denne.
Ak ju správne pripravíte, živiny si zachová aj po uvarení a hoci nie je veľmi obľúbená, s pribúdajúcim vekom si k nej nachádza cestu čoraz viac ľudí. Podobne to bolo aj v prípade herca a zabávača Petra Batthyanyho, ktorý z nej pripravuje ľahkú a zároveň zdravú pochúťku.
„Väčšina ju nemusí, priznám sa, že do istej doby som ju nemusel ani ja. Po istom čase som ale prišiel na to, že sa z nej dá pripraviť čosi dobré,“ povedal pre magazín Varecha o brokolici obľúbený herec a pripojil recept, ktorý zvládnu pripraviť aj menej skúsení gurmáni.