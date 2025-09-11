Myslíte si, že lásku kazia len veľké hádky? Psychologička prezradila oveľa zákernejší problém aj riešenie
Malé gesto zničí vzťah rýchlejšie než nevera.
Väčšina ľudí má pocit, že vzťah sa končí až vtedy, keď prídu veľké hádky alebo nevera. Pravda je však často menej dramatická – no o to zákernejšia. Podľa psychologičky Ivany Čergeťovej existuje jeden nenápadný zvyk, ktorý pomaly, ale vytrvalo oslabuje dôveru a blízkosť medzi partnermi.
Zabijak menom mikropohŕdanie
Nejde o krik, urážky ani otvorené konflikty, ale o drobné prejavy, ktoré si často ani neuvedomujeme. „V podobe sarkazmu, očnej mimiky, porovnávania, prepočúvania či phubbingu – keď je mobil dôležitejší než partner,“ vysvetľuje Čergeťová pre Interez, čo všetko zahŕňa takzvané miktopohŕhanie.
Predstavte si bežnú situáciu. Partner vám s nadšením rozpráva o svojom obľúbenom športe či novom objave. Vy sa naňho pozriete, prevrátite oči a ironicky poznamenáte, že nerozumiete, ako ho to môže zaujímať. Možno vám to pripadá ako maličkosť, no práve vďaka týmto drobným prejavom postupne hrdzavejú piliere vzťahu.
„Nie sú to veľké hádky, ale hrdza, ktorá potichu rozožiera nosné piliere,“ hovorí psychologička. Takéto správanie totiž znižuje pocit bezpečia, zvyšuje stres a oslabuje intimitu.