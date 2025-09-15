Túži sa im po ťažkom období viac venovať. Gabika Marcinková by chcela u svojich detí podporiť 3 vlastnosti - Dobré noviny
Túži sa im po ťažkom období viac venovať. Gabika Marcinková by chcela u svojich detí podporiť 3 vlastnosti
Túži sa im po ťažkom období viac venovať. Gabika Marcinková by chcela u svojich detí podporiť 3 vlastnosti

Gabika Marcinková prezradila viac o svojich deťoch.
Gabika Marcinková prezradila viac o svojich deťoch. — Foto: Instagram @ gabrielamarcinkova

Známa herečka má s bývalým manželom Martinom Mihalčínom dve ratolesti.

Pred niekoľkými mesiacmi otriasla slovenským šoubiznisom prekvapujúca správa. Herečka Gabika Marcinková a líder kapely Heľenine oči Martin Mihlačín sa po desiatich rokoch manželstva rozišli. Pár, ktorý vždy pôsobil navonok idylicky, má spolu dve deti, dcéru Emku a syna Jakuba. Práve kvôli nim sa herečka aj hudobník rozhodli, že chcú byť v prvom rade dobrými rodičmi.

Umelkyňa pred časom v rozhovore pre portál Najmama.sk porozprávala viac o výchove, ktorú doma uplatňuje, a uznala aj to, že by jej dvaja výmyselníci chceli mať mamu len pre seba. Najviac zo všetkého vraj túži kultivovať u nich tri konkrétne vlastnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gabriela Mihalčínová (@gabrielamarcinkova)

Navždy zostanú rodinou

Napriek tomu, že sa životné cesty Gabiky Marcinkovej a Martina Mihalčína rozišli, deti ich budú spájať už navždy. Aj po rozchode sa obaja pozerajú v prvom rade na ne a pre ich dobro sú odhodlaní zachovať si dobrý vzťah.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gabriela Mihalčínová (@gabrielamarcinkova)

„Dokonca sme si povedali, že navždy zostaneme rodina. Deti nás spájajú – sme rodičia, a teda určitý typ rodiny,“ uviedla ešte dávnejšie v rozhovore pre Nový Čas herečka, ktorá si plánuje dať aktuálne – práve kvôli svojim dvom láskam – od pracovných povinností na nejaký čas pauzu.

Tri vlastnosti

