Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc
Mal pred sebou celé leto a sny, no dnes bojuje o život.
Len pred pár týždňami odišiel mladý Oliver z Liesku do Nemecka, aby si splnil svoj pracovný sen. Mal len 19 rokov a pred sebou leto plné plánov. Namiesto toho dnes bojuje o život v nemocnici vo Frankfurte.
Devastačný pád
„12. augusta sa Oliver nachádzal na vysokozdvižnej plošine vo výške 38 metrov, keď sa plošina z neznámych príčin utrhla,“ opísala jeho rodina dramatické momenty na sociálnej sieti. Pád, ktorý bol porovnateľný s pádom z dvanásteho poschodia budovy, bol devastujúci. Olivera okamžite previezli vrtuľníkom do nemocnice.
„Stále bojuje o život,“ vraví jeho mama, podľa ktorej mu lekári nedávali veľkú šancu. Napriek tomu sa Oliverove srdce nevzdáva. Podstúpil viacero náročných operácií mozgu a chrbtice, rodina pri ňom stojí každý deň a verí, že sa vráti domov.
Svetlo nádeje
„Som pri ňom každý deň a verím, že sa vráti domov k bratovi, otcovi, krstnej mame a babke. Ale bez vašej pomoci to nezvládneme,“ priznáva Oliverova mama. Cesta k uzdraveniu je totiž dlhá a najmä finančne veľmi náročná. Preto jeho blízki založili transparentný účet, kde môžu ľudia pomôcť.