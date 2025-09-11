Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc - Dobré noviny
Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc
Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

— Foto: Instagram @pomocpreolivera

Mal pred sebou celé leto a sny, no dnes bojuje o život.

Len pred pár týždňami odišiel mladý Oliver z Liesku do Nemecka, aby si splnil svoj pracovný sen. Mal len 19 rokov a pred sebou leto plné plánov. Namiesto toho dnes bojuje o život v nemocnici vo Frankfurte.

Devastačný pád

„12. augusta sa Oliver nachádzal na vysokozdvižnej plošine vo výške 38 metrov, keď sa plošina z neznámych príčin utrhla,“ opísala jeho rodina dramatické momenty na sociálnej sieti. Pád, ktorý bol porovnateľný s pádom z dvanásteho poschodia budovy, bol devastujúci. Olivera okamžite previezli vrtuľníkom do nemocnice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zbierka pre Olivera (@pomocpreolivera)

„Stále bojuje o život,“ vraví jeho mama, podľa ktorej mu lekári nedávali veľkú šancu. Napriek tomu sa Oliverove srdce nevzdáva. Podstúpil viacero náročných operácií mozgu a chrbtice, rodina pri ňom stojí každý deň a verí, že sa vráti domov.

Svetlo nádeje

„Som pri ňom každý deň a verím, že sa vráti domov k bratovi, otcovi, krstnej mame a babke. Ale bez vašej pomoci to nezvládneme,“ priznáva Oliverova mama. Cesta k uzdraveniu je totiž dlhá a najmä finančne veľmi náročná. Preto jeho blízki založili transparentný účet, kde môžu ľudia pomôcť.

