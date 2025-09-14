Bola osamote, až kým v škodovke nenabúrala do jeho bavoráka. Tatiana Drexler našla šťastie pri detektívovi
Ja už zostanem sama na celý život a nikto ma nikdy nebude mať rád, myslela si kedysi.
„Bože na nebesiach, ak nejaký si, nechaj, nech aspoň ešte jeden deň je taký ako ten včera. Ja nechcem nič viac.“ To je každodenná modlitba Tatiany Drexler, ktorá vie, že šťastie nemusí trvať večne. Po tom, čo s prvým manželom emigrovala z Československa, skončila v utečeneckom tábore a aj keď sa im v cudzine nakoniec začalo dariť, po 14 rokoch manželstva zostala len s miliónovými dlhmi. Šťastie sa na ňu v láske usmialo nečakane až pred štyridsiatkou, keď pri parkovaní svojou škodovkou nabúrala do bavoráka jedného detektíva.
Keby mala pištoľ, zastrelí ho
Volali ho Doktor Chocolate, lebo mal tmavšiu pleť a doktorát z teoretickej fyziky. Peter a Táňa boli tanečnými partnermi a nakoniec aj manželmi, ktorí sa dva roky pred revolúciou rozhodli emigrovať bez toho, aby o tom vedeli ich rodičia. Keď sa tí Tánini dozvedeli, že sa ich dcéra z tanečnej súťaže z Nemecka nevráti, hrozne plakali. O živote v zahraničí síce tanečníčka nevedela vôbec nič, no to, čo nakoniec na tom „skazenom, kapitalistickom západe“ našla, ju šokovalo.
„Ten svet vonku bol taký iný, ale tak strašne iný! Ja som bola veľmi smutná z toho, ako nám tu klamali. Chvíľu mi trvalo, než som vôbec pochopila, ako svet vonku funguje,“ povedala otvorene v rozhovore pre český magazín Pátek LN Tatiana, ktorá skončila v utečeneckom tábore.
„V Nemecku som bola náhle úplne na nule, nevedela som ani jazyk. Jediné, čo som v tej chvíli mohla použiť, bolo tancovanie. Tak som tancovala,“ spomínala Táňa. Práve tanec ju v cudzine zachránil, pretože si ním dokázala zarobiť a všetkých ohúriť. Dodnes na YouTube nájdete videá z jej mladosti, kde vo svojej vrcholnej forme tancuje po boku svojho manžela sambu na Ravelovo Bolero.
„To už bolo v dobe, keby som mala pri sebe pištoľ, tak manžela pri tom tanci zastrelím. Ale on mňa tiež!“ hovorila úprimná Tatiana, ktorej manžel po 14 rokoch manželstva zanechal len miliónové dlhy.