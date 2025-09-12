Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Dagmar Havlová s prvým manželom / V seriáli Hříchy pro diváky detektivek

Vyváral dcérkine plienky a ich manželstvo to neprežilo. Prvý muž Dagmar Havlovej poznal všetky jej bolesti

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

SLEDUJE NÁS 207 378 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.
Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla. — Foto: Instagram @ karinhaydu, Facebook, martin.rac.77

Herečka a kontroverzný podnikateľ tvorili pár tri roky.

Zastávala sa ho a dlho mu bola oporou aj v momentoch, keď jej to škodilo a iní by to už možno vzdali. Karin Haydu a Martin Rác tvorili zamilovaný pár tri roky, no idylka sa po istom čase zmenila na drámu. Kontroverzný podnikateľ, ktorý bol spájaný s údajnou zločineckou skupinou Jakšíkovcov, začal mať opletačky so zákonom.

Nakoniec skončil za mrežami, no herečka pri ňom stála aj vtedy. Zatiaľ čo on trávil čas za múrmi väznice, ona sa starala o všetko, čo bolo treba zariadiť, dokonca mu písala aj listy a opatrovala jeho dcérku. A hoci ich vzťah napokon stroskotal a Karin mu dala zbohom, on na ňu ťažké srdce nemal a tvrdil, že v týchto najťažších chvíľach mu veľmi pomohla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Karin Haydu (@karinhaydu)

Nemala to jednoduché

Karin Haydu sa už v detstve chcela stať herečkou a tento sen si napokon aj splnila – televízni diváci si ju obľúbili napríklad v seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade či Panelák. No zatiaľ čo po pracovnej stránke sa jej darilo, v súkromí to jednoduché nemala.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).
Prečítajte si tiež: Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Najprv sa musela zmieriť s tragickým odchodom svojho brata Juraja a počas štúdia na vysokej škole riešila dilemu, či si má nechať bábätko, ktoré jej rástlo pod srdcom. Navyše, ani vzťah, ktorý mala pred rokmi s kontroverzným podnikateľom Martinom Rácom, sa nevyvíjal úplne podľa jej predstáv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Karin Haydu (@karinhaydu)

Kamaráti

Prokuratúra ho totiž vinila z viacerých trestných činov – z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ublíženia na zdraví či poisťovacieho podvodu. „Nič z toho som nespravil. Vystupuje tam jeden svedok, ktorého polícia používa vo všetkých kauzách,“ bránil sa vtedy podľa Plus 7 dní.

Adriana Pospíšilová žije pre svoje dcérky a prácu.
Prečítajte si tiež: Šťastná môžeš byť aj s iným, povedal jej Piťo z väzenia. Misska Adriana Pospíšilová dnes žije pre dcéry

Jeho meno bolo podľa medializovaných správ spájané aj s podsvetím – s tzv. skupinou jakšíkovcov, na čo Martin Rác reagoval, že sú len kamaráti. „Libora Jakšíka poznám 15 rokov. Chodíme spolu na dovolenky, sme však len kamaráti. To neznamená, že páchame aj trestnú činnosť. Na tých mafiánskych zoznamoch je napríklad aj človek, s ktorým Libor chodí hrávať tenis. Alebo jeho architekt, ktorý mu len kreslil dom. Tie zoznamy robia ľuďom zle,“ komentoval policajné záznamy v rozhovore pre Nový Čas muž, ktorý napokon skončil za mrežami.

Verila mu

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.