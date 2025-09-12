Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom
Herečka a kontroverzný podnikateľ tvorili pár tri roky.
Zastávala sa ho a dlho mu bola oporou aj v momentoch, keď jej to škodilo a iní by to už možno vzdali. Karin Haydu a Martin Rác tvorili zamilovaný pár tri roky, no idylka sa po istom čase zmenila na drámu. Kontroverzný podnikateľ, ktorý bol spájaný s údajnou zločineckou skupinou Jakšíkovcov, začal mať opletačky so zákonom.
Nakoniec skončil za mrežami, no herečka pri ňom stála aj vtedy. Zatiaľ čo on trávil čas za múrmi väznice, ona sa starala o všetko, čo bolo treba zariadiť, dokonca mu písala aj listy a opatrovala jeho dcérku. A hoci ich vzťah napokon stroskotal a Karin mu dala zbohom, on na ňu ťažké srdce nemal a tvrdil, že v týchto najťažších chvíľach mu veľmi pomohla.
Nemala to jednoduché
Karin Haydu sa už v detstve chcela stať herečkou a tento sen si napokon aj splnila – televízni diváci si ju obľúbili napríklad v seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade či Panelák. No zatiaľ čo po pracovnej stránke sa jej darilo, v súkromí to jednoduché nemala.
Najprv sa musela zmieriť s tragickým odchodom svojho brata Juraja a počas štúdia na vysokej škole riešila dilemu, či si má nechať bábätko, ktoré jej rástlo pod srdcom. Navyše, ani vzťah, ktorý mala pred rokmi s kontroverzným podnikateľom Martinom Rácom, sa nevyvíjal úplne podľa jej predstáv.
Kamaráti
Prokuratúra ho totiž vinila z viacerých trestných činov – z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ublíženia na zdraví či poisťovacieho podvodu. „Nič z toho som nespravil. Vystupuje tam jeden svedok, ktorého polícia používa vo všetkých kauzách,“ bránil sa vtedy podľa Plus 7 dní.
Jeho meno bolo podľa medializovaných správ spájané aj s podsvetím – s tzv. skupinou jakšíkovcov, na čo Martin Rác reagoval, že sú len kamaráti. „Libora Jakšíka poznám 15 rokov. Chodíme spolu na dovolenky, sme však len kamaráti. To neznamená, že páchame aj trestnú činnosť. Na tých mafiánskych zoznamoch je napríklad aj človek, s ktorým Libor chodí hrávať tenis. Alebo jeho architekt, ktorý mu len kreslil dom. Tie zoznamy robia ľuďom zle,“ komentoval policajné záznamy v rozhovore pre Nový Čas muž, ktorý napokon skončil za mrežami.