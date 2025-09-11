Čakali ho pred garážou a naháňali ho cestou do školy. Plachému mladíkovi sa podarilo niečo výnimočné
Za prvé zarobené peniaze zo svadieb si kupoval všetko, po čom túžil.
Odmalička bol pokojný, vyrovnaný a nekonfliktný, no ako každé dieťa, aj on rodičov neúnavne prehováral, aby mu kupovali nové hračky. Keď mal 12 rokov, otec ho vzal na svadbu, kde bol ako hosťujúci fotograf. Dohodli sa, že si zarobené peniaze rozdelia, aby si chlapec mohol kúpiť, po čom túži a malý fotograf to vzal ako výzvu.
Na svadbe spravil približne desať záberov, polovica z nich predčila otcovu prácu a odvtedy sa na svet díval cez hľadáčik fotoaparátu. Neskôr začal natáčať videá, tešil sa z každého nového fanúšika a skôr, než si to stihol uvedomiť, dosiahol niečo, o čom sa v tom období ostatným mohlo iba snívať.