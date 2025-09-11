Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec
Z baníckeho prostredia sa dostal až na televízne obrazovky.
Vedúci reštaurácie v obchodnom dome. Vo veciach má poriadok a vie si zorganizovať ľudí tak, aby všetko šliapalo ako hodinky. Aj takto diváci poznajú elegantného čašníka s dobráckym srdcom Karola Tomku, ktorý sa stal jedným z miláčikov seriálu Dunaj, k vašim službám. Za touto postavou sa skrýva herec Igor Kasala, ktorého diváci spoznávajú na televíznych obrazovkách čoraz viac.
Na javisku však stojí už celé desaťročia – doma je predovšetkým v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde stvárnil množstvo charakterových úloh. Zároveň je to muž, ktorý sa k herectvu dostal nečakanou cestou. Dlhých sedem rokov totiž pracoval v bani.
Dalo mu to veľa
„Každá práca, každé pôsobenie medzi ľuďmi vám niečo dá. Myslím si, že moje sedemročné pôsobenie v bani mi dalo viac z toho pozitívneho,“ prezradil Igor Kasala v rozhovore pre Báječnú ženu.
Ako je možné, že človek, ktorý dnes patrí medzi rešpektovaných slovenských hercov, kedysi fáral? Kasala už na základnej škole miloval prednes a maľovanie. Jeho snom bolo ísť na umeleckú priemyslovku, rodičia mu však odporučili iný smer.