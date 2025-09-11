Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec - Dobré noviny
Dobré noviny
Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec
Ilustračný obrázok.

Ilustračný obrázok.

Ilustračné obrázky.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Ilustračný obrázok.

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

— Foto: Promo fotografie TV Markíza (Dunaj, k vašim službám) / Instagram @kasalaigor

Z baníckeho prostredia sa dostal až na televízne obrazovky.

Vedúci reštaurácie v obchodnom dome. Vo veciach má poriadok a vie si zorganizovať ľudí tak, aby všetko šliapalo ako hodinky. Aj takto diváci poznajú elegantného čašníka s dobráckym srdcom Karola Tomku, ktorý sa stal jedným z miláčikov seriálu Dunaj, k vašim službám. Za touto postavou sa skrýva herec Igor Kasala, ktorého diváci spoznávajú na televíznych obrazovkách čoraz viac.

Na javisku však stojí už celé desaťročia – doma je predovšetkým v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde stvárnil množstvo charakterových úloh. Zároveň je to muž, ktorý sa k herectvu dostal nečakanou cestou. Dlhých sedem rokov totiž pracoval v bani.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/videos/860440168504387

Dalo mu to veľa

„Každá práca, každé pôsobenie medzi ľuďmi vám niečo dá. Myslím si, že moje sedemročné pôsobenie v bani mi dalo viac z toho pozitívneho,“ prezradil Igor Kasala v rozhovore pre Báječnú ženu.

Prečítajte si tiež: Vyrastala na fare ako jedno zo šiestich detí. Temperamentná Marína z Dunaja na svoje korene nezabúda

Ako je možné, že človek, ktorý dnes patrí medzi rešpektovaných slovenských hercov, kedysi fáral? Kasala už na základnej škole miloval prednes a maľovanie. Jeho snom bolo ísť na umeleckú priemyslovku, rodičia mu však odporučili iný smer.

Baník, čo sníval

