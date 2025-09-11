Radšej nech sa nudia, ako by mali pozerať do telefónov. Aj celebrity deťom kontrolujú čas pred obrazovkami - Dobré noviny
Radšej nech sa nudia, ako by mali pozerať do telefónov. Aj celebrity deťom kontrolujú čas pred obrazovkami
Radšej nech sa nudia, ako by mali pozerať do telefónov. Aj celebrity deťom kontrolujú čas pred obrazovkami

Vľavo Mark Zuckerberg s manželkou aj deťmi a vpravo Bill Gates s dcérou.
Vľavo Mark Zuckerberg s manželkou aj deťmi a vpravo Bill Gates s dcérou. — Foto: Instagram @ zuck, thisisbillgates

Máte obavy z toho, koľko času trávia vaše deti na mobile, ipade či pri televízore? Nie ste sami.

S príchodom internetu a mobilných telefónov sa nielen naša, ale aj detská pozornosť upriamila týmto smerom a čas, ktorý predtým trávili rôznymi koníčkami či s kamarátmi, sa presunul k pozeraniu rôzneho obsahu na mobile, ipade či televízore. Niektorí rodičia sa však rozhodli, že čas detí strávený na týchto moderných zariadeniach budú výrazným spôsobom kontrolovať či obmedzovať a rovnakým smerom sa vydali aj mnohé známe osobnosti.

Meadow Walker so svojím otcom Paulom / Miro Jaroš s mamou Štefániou.
Prečítajte si tiež: Aj po rokoch sa s ňou rozpráva každý deň. Slávni ľudia, ktorí prišli o blízkych, ale dnes sa znova usmievajú

4. Serena Williams

Slávna tenistka a jej manžel Alexis Ohanian, spoluzakladateľ Redditu, majú za cieľ, aby boli počas spoločných rodinných chvíľ všetci u nich doma plne prítomní. Ohanian kedysi pre CNBC dokonca povedal, že hoci sa teší na to, že s deťmi bude môcť v budúcnosti tráviť kvalitný čas hraním videohier, on a Serena zatiaľ „chcú, aby sa nudili“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Serena Williams (@serenawilliams)

„Je naozaj dôležité, aby mali čas byť len so svojimi myšlienkami a so svojimi hračkami, takže to budeme dosť prísne regulovať,“ dodal ďalej.

Ohanian je len jedným z mála technologických manažérov zo Silicon Valley, ktorí plánujú vychovávať svoje deti mimo zariadení, aplikácií a platforiem sociálnych médií, ktoré pomáhajú vyvíjať.

Vľavo: Kvetka a Július Horváthovci, vpravo: Victoria a David Beckhamovci
Prečítajte si tiež: Stačili tri mesiace a vedela, že on je ten pravý. Títo slávni ľudia sa brali mladší, ako dnes býva zvykom

3. Bill Gates

Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates a filantropka Melinda Gates nedovolili svojim trom deťom vlastniť mobilné telefóny, kým nedovŕšili 14 rokov – a aj vtedy mali používanie mobilov prísne obmedzené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bill Gates (@thisisbillgates)

„Často si stanovíme čas, po ktorom ho už nemôžu tráviť pred obrazovkou, a v ich prípade im to pomáha zaspať v rozumnej hodine,“ povedal Gates pre Mirror ešte v roku 2017. Gates povedal, že rád sleduje, ako jeho deti používajú telefóny, ale zakázal im napríklad používať telefóny pri večeri. A keď si jeho dcéra začala vytvárať nezdravú náklonnosť k videohre, pár začal zavádzať prísnejšie limity času stráveného pred obrazovkou. 

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

