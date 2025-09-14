Odmietla prestížne fotenie a začali jej hádzať polená pod nohy. Lásku Forresta Gumpa Hollywood neprevalcoval - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Odmietla prestížne fotenie a začali jej hádzať polená pod nohy. Lásku Forresta Gumpa Hollywood neprevalcoval
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Pokľakol pred ňou pod polárnou žiarou. Speváčka Peter Bič Project Viktória je šťastná po boku fotografa

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 377 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Odmietla prestížne fotenie a začali jej hádzať polená pod nohy. Lásku Forresta Gumpa Hollywood neprevalcoval

Robin Wright ako Jenny Curran.
Robin Wright ako Jenny Curran. — Foto: Promo fotografie k filmu Forrest Gump - 1994 Paramount Pictures Robin Wright, Tom Hanks, YouTube/ Legendary Movie Scenes

Vždy presne vedela, čo chce.

Bola životnou láskou Forresta Gumpa, jej tvár zrazu poznal celý svet a všetci očakávali, že bude stálicou na červených kobercoch, na titulných stranách magazínov a že sa bude neustále objavovať v rozhovoroch, vo filmoch aj v seriáloch. Herečke Robin Wright však pozlátka Hollywoodu nikdy neukradla pevnú pôdu pod nohami. Uprednostnila rodinu a za svojim rozhodnutím si dodnes stojí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa dizi film önerileri (@dizifilmonerileri_1)

Odmietala priveľa ponúk

„Chceli zo mňa spraviť miláčika Ameriky. Chceli, aby som bola ďalšia veľká mladá hviezda, ale ja som mnoho ponúk odmietla. Jednoducho ma nenadchli. Navyše ma vtedy zamestnávalo materstvo,“ priznala v rozhovore pre The Guardian známa herečka, ktorá v obľúbenom filme stvárnila Jenny.

Obrovský problém však nastal v momente, keď odmietla fotenie do prestížneho amerického mesačníka Vanity Fair. „Bolo to rúhanie. Pamätám si, že som potom nedostala pár úloh vo filmoch, v ktorých som naozaj chcela hrať. Povedali mi – no, vieš, ak by si prijala to fotenie, mohlo to byť inak,“ spomína si Robin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 80s archive (@80srozetta)

Nepotrebuje, aby ju niekto obdivoval

Niektorí by povedali, že sa vtedy správala nezodpovedne, iní zasa, že nevedela, čo je pre ňu dobré, no faktom ostáva, že sa na ňu nezabudlo. Prečkala obdobie najväčšej slávy, vychovala dve deti, vrátila sa a dnes je vzorom pre každého, kto sa od svojej kariérnej cesty na chvíľu odklonil. Dobre totiž vie, že v Hollywoode, ktorý je posadnutý dokonalosťou, je obyčajnosť niekedy problém a otvorene o tom rozpráva.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.