Odmietla prestížne fotenie a začali jej hádzať polená pod nohy. Lásku Forresta Gumpa Hollywood neprevalcoval
Vždy presne vedela, čo chce.
Bola životnou láskou Forresta Gumpa, jej tvár zrazu poznal celý svet a všetci očakávali, že bude stálicou na červených kobercoch, na titulných stranách magazínov a že sa bude neustále objavovať v rozhovoroch, vo filmoch aj v seriáloch. Herečke Robin Wright však pozlátka Hollywoodu nikdy neukradla pevnú pôdu pod nohami. Uprednostnila rodinu a za svojim rozhodnutím si dodnes stojí.
Odmietala priveľa ponúk
„Chceli zo mňa spraviť miláčika Ameriky. Chceli, aby som bola ďalšia veľká mladá hviezda, ale ja som mnoho ponúk odmietla. Jednoducho ma nenadchli. Navyše ma vtedy zamestnávalo materstvo,“ priznala v rozhovore pre The Guardian známa herečka, ktorá v obľúbenom filme stvárnila Jenny.
Obrovský problém však nastal v momente, keď odmietla fotenie do prestížneho amerického mesačníka Vanity Fair. „Bolo to rúhanie. Pamätám si, že som potom nedostala pár úloh vo filmoch, v ktorých som naozaj chcela hrať. Povedali mi – no, vieš, ak by si prijala to fotenie, mohlo to byť inak,“ spomína si Robin.
Nepotrebuje, aby ju niekto obdivoval
Niektorí by povedali, že sa vtedy správala nezodpovedne, iní zasa, že nevedela, čo je pre ňu dobré, no faktom ostáva, že sa na ňu nezabudlo. Prečkala obdobie najväčšej slávy, vychovala dve deti, vrátila sa a dnes je vzorom pre každého, kto sa od svojej kariérnej cesty na chvíľu odklonil. Dobre totiž vie, že v Hollywoode, ktorý je posadnutý dokonalosťou, je obyčajnosť niekedy problém a otvorene o tom rozpráva.