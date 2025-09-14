Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke - Dobré noviny
Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke
Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů
V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů — Foto: Česká televize, reprofoto Receptář prima nápadů

Hlavné je, aby sa človek realizoval, hovorieval muž, ktorý bol aj na staré kolená stále aktívny.

Mnohým sa do pamäti vryl ako najväčší český kutil všetkých čias a bol to naozaj veľký nadšenec, ktorý podporoval všetky výmysly sveta – museli s nimi však prísť druhí. „Hnoj mi nikdy nesmrdel,“ hovorieval populárny záhradkár Přemek Podlaha, sám však kutilom vskutku nebol a keď doma musel niečo opraviť či vyrobiť, radšej sa obrátil na šikovného zaťa.

Málokto taktiež vie, že v súkromí si prešiel všeličím. Predčasne mu zomrela prvá manželka, vydedil syna, s ktorým mal dlhé roky veľmi zložitý vzťah, a umieral záhadne pod cudzím menom. Slávny český moderátor však napriek všetkým úskaliam zostal do posledného výdychu optimistom, za čo mohla jeho druhá veľká láska.

Receptář prima nápadů (diel 18 zo 6. mája 2012)
Receptář prima nápadů (diel 18 zo 6. mája 2012) Foto: reprofoto YouTube Receptář prima nápadů

Na svoj čas si musel počkať

Přemek Podlaha to už ako dospievajúci chlapec nemal jednoduché. S rodičmi mal totiž veľmi zložitý vzťah, čo nakoniec viedlo k celkom extrémnemu počinu. Už ako 15-ročný totiž odišiel z domu a od tej chvíle sa životom pretĺkal sám.

Petr Novotný s manželkou Miroslavou / Petr Novotný so sestrou Soňou
Prečítajte si tiež: Rodičom klamal, že sestra prežila. Zabávača Petra Novotného zmenila tragédia, po ktorej ho už nič nezlomilo

Neskôr ako vyštudovaný novinár nejaký čas učil na VŠMU réžiu, viac ho však bavila práca pred kamerou. Národ bavil už programami ako Deset stupňů ke zlaté či Tutovka, netrvalo však dlho a on si ujasnil, že obsahovo sa chce venovať niečomu inému.

Přemek Podlaha so Zuzanou Neubauerovou v televíznom programe Deset stupňů ke zlaté
Přemek Podlaha so Zuzanou Neubauerovou v televíznom programe Deset stupňů ke zlaté Foto: Česká televize

Veľmi ho totiž bavilo sledovať ľudí, ako prichádzajú s najrôznejšími „zlepšovákmi“, a tak v roku 1970 ponúkol vedeniu televízie formát, ktorý by sa zameriaval práve na to. V podobe, v akej si Receptář všetci pamätáme, však vznikol až o 17 rokov neskôr.

Prečítajte si tiež: Pokukovali ste po veciach z druhej ruky? Pozrite si, aké kuriozity sme našli v ponuke na slovenskom bazáre

„Až potom si vedenie televízie začalo uvedomovať, že táto problematika má predsa len niečo do seba,“ cituje portál Krajské listy Přemka Podlahu, ktorý pri svojej téme zostal neuveriteľných 40 rokov i napriek tomu, že doba sa postupne menila a ľudia si už mnoho vecí mohli jednoducho kúpiť a na vlastnú šikovnosť už odkázaní neboli. Přemek však v kutilstve stále videl určitú prestíž.

