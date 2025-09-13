Chcú, aby bol čestný a držal sa pri zemi. Syn Kandráčovcov dostal od mamy na sviatok špeciálny dar od srdca
Najstarší syn manželov Kandráčovcov Ondrej oslávil 16. narodeniny.
Napriek tomu, že hviezdi v seriáli Sľub a postavu, ktorú stvárňuje, diváci mimoriadne obľubujú, nadobudnutou popularitou nezískal žiadne hviezdne maniere a naďalej sa drží pri zemi. Najstaršieho syna manželov Kandráčovcov Ondreja v tomto nastavení podporujú aj jeho rodičia, ktorí mu pri príležitosti jeho nedávnych 16. narodenín pripravili peknú rodinnú oslavu a mama mu dokonca vlastnoručne vyrobila dojímavé prekvapenie.
Nech urobia svet lepším
Po tom, ako sa rodina Kandráčovcov presťahovala z východného Slovenska do Bratislavy, sa pracovné ponuky nezačali hrnúť len otcovi rodiny a lídrovi Kandráčovcov Ondrejovi, ale aj jeho rovnomennému synovi, ktorý sa zhostil úlohy v obľúbenom seriáli Sľub. Hrá tam postavu Andreja Roháča a jeho seriálovými rodičmi sú Anna Jakab Rakovská a Peter Nádasdi.
Jeho postava si rýchlo získala sympatie divákov a stala sa jednou z najobľúbenejších. Napriek veľkej popularite však najstarší syn Kandráčovcov zostal taký, aký bol aj predtým, a v tomto nastavení ho veľmi podporujú aj jeho ozajstní rodičia.
Ondrej Kandráč sa už v minulosti na adresu svojich detí vyjadril, že by bol rád, ak by kráčali v jeho šľapajach, ale ak nie, nič sa podľa jeho slov nestane. „Hlavne nech sú čestnými ľuďmi, ktorí pomáhajú ostatným, nie sú zahľadení do seba, ale snažia sa urobiť tento svet lepším,“ uviedol v rozhovore pre portál ahojmama.sk.