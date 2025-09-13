Šokovalo ju, že niektorí lekári zarábali tisíce. Katka roky pomáhala v Afrike a vie, kde má pomoc zmysel
Mladá lekárka z Košíc musela mnoho ráz liečiť to, čo pokazili šamani.
„Katka je presne ten typ človeka, ktorý dokáže meniť svet. Takíto ľudia musia byť dostatočne odvážni a blázniví v tom zmysle, že dokážu pochopiť skutočné problémy sveta. Väčšina ľudí sa totiž hrabe v žabomyších sporoch, kým oni si dokážu svoj život zariadiť úplne inak a pomáhať tým, čo to najviac potrebujú,“ vravel kedysi Vladimír Krčméry o mladej lekárke Kataríne Molnárovej, ktorá sa nebála vymeniť pohodlie Európy za horúce africké chatrče a miesta, kde niekedy ide o život. Katka dnes vie, že nestačí len dobrý úmysel. Po rokoch misií pochopila, že rovnako dôležité ako odvaha a odborné ruky je aj to, komu človek dôveruje a cez akú organizáciu vloží svoju energiu. Videla rozdiel medzi tými lekármi, ktorí si budovali kariéru a luxus, a tými, ktorí prichádzajú prví, odchádzajú poslední a pomáhajú s pokorou.
Z bežiek do chatrče
Prvých 18 rokov svojho života prežila v Košiciach, kde sa narodila, no keď prišla šanca zažiť svet, neváhala. Katarína Molnárová odišla študovať medicínu na Tretiu lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a tam jej cesty ani zďaleka nekončili – posledné tri semestre vďaka projektu Erasmus študovala na univerzite v nórskom Bergene a hoci bola rozhodnutá ostať v tejto prekrásnej severskej krajine, kde žijú jedni z najšťastnejších ľudí na svete, jej srdce si získala Afrika.
„Jeden februárový deň som ešte behala na bežkách v nórskom Trondheime a o pár dní som bola v chatrči v Sudáne, kde ešte o deviatej večer boli štyridsaťdvastupňové horúčavy,“ spomínala pre Hospodárske noviny Katarína, ktorá si išla do Južného Sudánu liečiť zlomené srdce po rozchode. Ako prezradila v podcaste v Ženskom rode, myslela si, že v Afrike bude len pár mesiacov, kým jej v Nórsku uznajú diplom, no nakoniec tam zostala päť rokov.
Stret so šamanmi
Ako lekárka pracovala na misiách v Rwande, Južnom Sudáne, Burundi, Indii, Iraku aj Etiópii a v každej krajine sa stretávala s rôznymi kurióznymi prípadmi. Jednému mužovi sa tu napríklad šaman snažil vyliečiť vred nad okom tým, že mu ho vypaľoval. „O jedno oko prišiel úplne a druhé sme mu museli zachraňovať,“ vravela Katarína, ktorá musela mnoho ráz liečiť to, čo pokazili miestni šamani. To, že strávila roky v Afrike, jej rodina nebrala za žiadny úspech.
„Ale postupne sa šplhám v kariérnom rebríčku. Ako vidíte, už som sa došplhala až do Rwandy,“ smiala sa v roku 2013 Katarína, ktorá sa nebála ísť do Rwandy, hoci krajina zažila genocídu, v ktorej prišlo o život vyše 800-tisíc ľudí. Misie v Afrike ju vraj naučili nielen improvizovať, ale aj to, aby bola pozorná, akej humanitárnej organizácii venuje svoje peniaze.