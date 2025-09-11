Narodeniny, ktoré potešili nielen oslávenca. Tomáš odmietol darčeky a radšej urobil dojemné gesto
Jednoduchý nápad, veľký výsledok.
Nie každá oslava narodenín sa končí tortou a gratuláciami. Tomáš Droppa z Liptova sa rozhodol, že tento rok oslávi svoje narodeniny inak – bez klasických darov. Svojich blízkych požiadal, aby namiesto darčekov prispeli finančne. Práve tu sa začal príbeh, ktorý dnes rezonuje na sociálnych sieťach.
Dar pre tých najzraniteľnejších
Tomáš sa rozhodol, že vyzbieranú sumu si nenechá pre seba. Len pred niekoľkými dňami osobne zavítal do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Tam odovzdal 250 eur pre detské oddelenie, informuje vedenie nemocnice na sociálnej sieti.
Jeho gestom sa obyčajná oslava zmenila na skutok, ktorý prinesie úžitok tým najmenším pacientom. Deti, ktoré musia tráviť čas v nemocnici, sa vďaka daru budú cítiť o niečo lepšie.
Malý krok s veľkým významom
Z nemocnice odkázali, že dar použijú na zakúpenie materiálno-technického vybavenia alebo spríjemnenie prostredia pre detských pacientov. „Ďakujeme za štedrý dar,“ uviedlo vedenie zariadenia.
Tomášov príbeh je dôkazom, že aj menší finančný príspevok dokáže priniesť veľkú radosť. Namiesto bonboniéry, kvetov či ďalšej fľaše alkoholu, ktoré by možno skončili v zásuvke, venoval peniaze tam, kde budú mať trvalú hodnotu – deťom, ktoré práve teraz potrebujú podporu najviac.