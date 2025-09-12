Spolužiaci sa jej smiali, že má krivé nohy. Táto dievčina dnes hrdo nosí sukne a bráni slabších
Viete, o koho ide?
Z detstva si vraj pamätá nekonečne veľa pekných zážitkov. Mala vlastný svet, chodila na mnoho krúžkov, všetko chcela vyskúšať a bola priam posadnutá umením. Na nohavice si fixkou písala, že miluje divadlo, namiesto večierkov s rovesníkmi trávila čas v hľadisku či medzi kulisami a vášeň k tomuto svetu v sebe nosí dodnes.
V škole to však dievčina z fotografie nemala vždy jednoduché. Dostala pokarhanie od riaditeľky aj dvojku zo správania, pritom dodnes nevie za čo. Spolužiaci ju šikanovali, no hoci to bolo v detstve ťažké, dokázala si nájsť spôsob, ako sa s tým vysporiadať. Dnes už hrdo nosí sukne a vie, že tí, ktorí sa jej pred rokmi bez kúska súcitu vysmievali, že má krivé nohy, sa mýlili.