VIDEO: Nezľakla sa ani divokých predátorov. Odvážna žirafia matka ukázala, čo znamená materinská láska
Aj keď čelila presile, nevzdala sa.
Matka je ochotná urobiť pre svoje dieťa čokoľvek a platí to nielen u ľudí, ale aj vo zvieracej ríši. V rezervácii Tswalu Kalahari v Juhoafrickej republike sa o tom presvedčila fotografka Laura Dyerová, ktorá bola svedkom dojímavého okamihu.
Keď sa žirafia matka ocitla zoči-voči svorke hladných divokých psov hyenovitých, neváhala ani sekundu. Svoje mláďa si pritisla k sebe a odvážne ho bránila tak, že všetkým ukázala, že na svete neexistuje nič dôležitejšie.
Odvaha na život a na smrť
„Bolo to neuveriteľné. Matka mláďa schovala pod hrudník a začala kopať nohami. Psov odohnala,“ opísala na sociálnej sieti fotografka Laura Dyerová, ktorá okamih zachytila.
Žirafa pritom čelila hrozbe, ktorá by inak dokázala skoliť aj oveľa väčšiu korisť. Nezaváhala ani sekundu, jej jediným cieľom bolo ochrániť svoje dieťa. Dyerová zároveň pripomína, že aj predátori, ktorí si za cieľ vybrali práve žirafie mláďa, majú v prírode svoje miesto.