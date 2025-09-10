Pavel je čistá duša. Dara Rolins sa po kauzách zastala svojho snúbenca, s ktorým nemá žiadne tajomstvá
V zdravom dospelom vzťahu už dávno neriešia hlúposti.
Keď sa Dary Rolins pýtali, čo jej Pavel vniesol do života, odpovedala celkom jasne: „Lásku v širšom rozmere. Tú, ktorá mi v srdci chýbala. Navyše pokoj. Pohodu. Ten pocit, že vedľa vás stojí naozajstný muž. Úspešný, sebavedomý, rešpektovaný. Taký, o ktorého sa dá oprieť.“ Pri svojom snúbencovi, bývalom českom futbalistovi Pavlovi Nedvědovi, stojí aj teraz, keď jeho fotografie s inými ženami zaplavili titulky bulvárnych novín. Speváčka k fanúšikom prehovorila úplne otvorene.
Nič neskrývajú
Klebety v bulvári opäť rozprúdili fotografie z Pavlovej oslavy 53. narodenín, ktoré oslavoval v spoločnosti priateľov. Z párty, na ktorej chýbala samotná Dara, odchádzal v spoločnosti neznámej ženy, čo ihneď vyvolalo špekulácie o kríze vo vzťahu.
Nedvěd na svoju reakciu nenechal dlho čakať a situáciu vysvetlil s nadhľadom. „Pozerám, že nechýbalo veľa a už som miláčik domáceho bulváru. Nabudúce tie fotky pokojne pošlite rovno mne, my pred sebou s Darčou nič neskrývame,“ uviedol Pavel s istou dávkou irónie o fotografiách s Kristýnou, ktorá je dlhoročnou priateľkou oboch partnerov. Dara Rolins otvorene priznala, že v zdravom dospelom vzťahu už dávno ani jeden z nich nerieši hlúposti.
Čistá duša
„Jasné, že sa ma tie veci dotýkajú a sú mi nepríjemné. Najmä preto, že sa týkajú aj niekoho, kto si to absolútne nezaslúži. Ja som vycvičená, ale Pavel je v tomto čistá duša a je mi ho ľúto. Je zbytočné robiť z komára somára,“ uviedla pre české médiá Dara, ktorá je síce rokmi v šoubiznise dobre vycvičená, no aj tak všetkým pochybovačom poslala ešte jeden jasný odkaz.