Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov
Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Zvýšený prídavok má dôležitú úlohu.

September je v plnom prúde a pre mnohých rodičov to znamená povinnosti navyše. Tisícky Slovákov totiž pred niekoľkými týždňami prvýkrát vypravili svoje deti do školy, s čím sa okrem radosti spája aj zvýšená finančná záťaž. Týchto rodičov preto isto poteší tento príspevok, ktorý by na ich účtoch mal pristáť už čoskoro.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia jednorazovo rodičom prvákov zvýšený prídavok na dieťa aj tento rok. „Cieľom zvýšeného prídavku je podporiť rodiny prvákov pri zabezpečovaní základných školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa,“ uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Foto: unsplash.com/note thanun

Konkrétne pôjde o sumu vo výške 170 eur, z čoho 60 eur tvorí bežný prídavok na dieťa a 110 eur jeho navýšenie. Ako pripomína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, poberatelia prídavku na dieťa si nemusia podávať žiadosť na jeho zvýšenie – finančný príspevok dostanú automaticky.

„Iba v roku 2024 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili zvýšený prídavok na bezmála 57-tisíc detí. Od roku 2019 sme takýmto spôsobom podporili 335-tisíc prvákov pri príležitosti ich nástupu do školy a dovedna sme im poslali 35 a pol milióna eur. Verím, že aj vďaka tejto štátnej pomoci sa mnohým rodinám podarilo lepšie zvládnuť zvýšené výdavky na začiatku školského života,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Prečítajte si tiež: Prilepšíte si až o tri stovky, stačí urobiť jednu vec. Takto sa dostanete k štedrej sumičke

