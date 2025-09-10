Som 46-ročná žena a takto vyzerám. Nelly Furtado je hrdá na svoje krivky, neprajníkom poslala drsný odkaz
Speváčka sa za svoje telo nehanbí a dáva to aj patrične najavo.
Má 46 rokov a je matkou, preto je logické aj normálne, že sa telo a fyzický vzhľad Nelly Furtado za posledné roky zmenil. Mnohým sa to však nepáči a speváčka pre svoje krivky a kilá navyše čelí na sociálnych sieťach kritike a negatívnym komentárom. Ona to však berie s pokojom a postavu si obhajuje. Na jednom zo svojich augustových vystúpení poslala dokonca všetkým kritikom veľavravný odkaz priamo z pódia, píše Cosmopolitan.
Disciplína jej pomáha
Začiatkom nového milénia patrila Nelly Furtado medzi tie najväčšie hviezdy. Na hudobnej scéne pritom pôsobila naozaj dlho, do úzadia sa stiahla až v roku 2018 a svoj návrat na pódiá ohlásila až pred rokom. Medzitým sa však stala trojnásobnou mamou, čo zanechalo nielen v jej duši, ale aj na jej postave výraznú stopu.
O kanadskej speváčke je navyše tiež známe, že odmalička trpí aj ADHD, teda poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. „Verím, že som to mala celý život, ale hra na hudobné nástroje šesť dní v týždni, ešte keď som bola dieťa, ma držala pod kontrolou. Zistila som, že disciplína skutočne môjmu mozgu pomáha. Myslím si, že už som dostatočne zrelá na to, aby som nebola príliš dramatická a radšej sa s tým vyrovnala a našla riešenie,“ prezradila pre Los Angeles Times umelkyňa, ktorá je dnes, zdá sa, rovnako zrelá i na to, aby si dokázala obhájiť i svoje oblejšie tvary, ktoré s jej návratom pred kamery udreli mnohým do očí.