Pracujúce rómske mamy nechceli v Bardejove vpustiť do reštaurácie. Zastali sa ich stovky Slovákov
Niekedy sa hanbím, že som ‘gadžovka’, píšu komentujúci.
„Tento príbeh zverejňujeme neradi. No myslíme si, že je to potrebné, lebo podobné sa, žiaľ, dejú často,“ uviedli zamestnanci organizácie Cesta von, ktorá pomáha ľuďom dostať sa von z bludného kruhu generačnej chudoby. Na sociálnych sieťach sa podelili o smutnú realitu, ktorú zažili rómske mamy z východu Slovenska, keď sa chceli najesť v miestnej reštaurácii. Ženy do prevádzky nechceli pustiť a teraz sa ich na sociálnych sieťach zastali stovky Slovákov.
Ženy, ktoré dávajú nádej iným
Omama Soňa sa vo svojej práci našla. Za skromným a pokorným dojmom sa skrýva žena s veľkou silou, odhodlaním a vytrvalosťou. Denne povzbudzuje rodiny a deti v osade a pomáha im hľadať cestu k lepšej budúcnosti.
Jej mentorka Deniska je tiež Rómka pochádzajúca z osady. Napriek ťažkým podmienkam dokázala zmaturovať, vyštudovala vysokú školu a dnes pracuje pre Cestu von. „Obe tieto rómske dámy majú zamestnanie, v ktorom robia niečo mimoriadne zmysluplné a potrebné pre celú našu spoločnosť. Sú vzormi pre ďalších ľudí, ktorí sa narodili do generačnej chudoby,“ uviedla organizácia.
Pred pár dňami Soňa a Deniska zobrali tri ďalšie mamičky zapojené do programu Omama do Bardejova. Chceli si oddýchnuť od domácich prác, inšpirovať sa a načerpať nové sily. Ich radosť sa však skončila pri dverách miestnej reštaurácie.
Dvojitý meter
„Keď obsluha pri vstupe uvidela rómske ženy, odmietla ich vpustiť dnu. Vraj nemajú ‚klubové karty‘. Podotýkame, že ide o bežnú reštauráciu, ktorú navštevuje ktokoľvek a žiadne klubové karty tu od Nerómov nepýtajú. Povedali im, že klubové karty si môžu vybaviť u majiteľa. Našim Rómkam to pokazilo deň, na ktorý sa tak tešili. Nechceli si ešte viac zhoršovať spoločný čas a z reštaurácie sklamané odišli,“ uviedla organizácia, ktorá sa neskôr spojila s majiteľom. Ten potvrdil, že od Rómov „klubové karty“ vyžadujú, vraj na odporúčanie hygieny.