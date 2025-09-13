Najradšej ich pripravuje rodine. Erika Barkolová vylepšila morčacie prsia domácou marinádou a jemným pyré
S týmto receptom nestrávite v kuchyni pol dňa, tvrdí známa moderátorka.
Variť sa naučila za pochodu. Založila si denník, kam si ručne zapisovala recepty od babičiek, od rodičov aj od svokry a keď stála za sporákom, postupovala výlučne podľa inštrukcií v ňom. Moderátorka Erika Barkolová dnes vie uvariť takmer všetko, no aj napriek tomu sa v kuchyni snaží tráviť čo najmenej času. Jej recepty sú tak rýchle a chutné zároveň.
Radosť rozdáva jedlom
„Vonku sa veľmi nestravujem. Návšteva reštaurácie je pre mňa skôr výnimočná záležitosť. Rada si jedlo pripravím, aj keď som sama, bez detí, bez rodiny. Nie som náročný stravník,“ priznala v rozhovore pre Varechu známa moderátorka, ktorá sa nebojí ani zahraničnej kuchyne a na dovolenkách si rada pochutí napríklad na morských príšerkách.
Samej jej však najviac zo všetkého chutí jedlo, ktoré pre ňu pripraví niekto iný, a najväčšiu radosť má vtedy, keď môže dobrým obedom či večerou potešiť svojich blízkych.
„Toto jedlo pripravujem, keď príde na návštevu dcéra s rodinou. Má veľmi rada mäso so zeleninou a tekvicové pyré chutí aj vnúčikovi. Toto jedlo je navyše jednoduché na prípravu a nestrávite v kuchyni pol dňa,“ prezradila v rozhovore pre Varechu Barkolová, ktorá sa o svoje kulinárske inšpirácie vždy rada podelí aj so širokou verejnosťou.