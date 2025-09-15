Kde sa Slovákom žije najlepšie? Rebríček priniesol prekvapenie, malé dediny tromfli aj veľké mestské časti
Zistite, ktoré obce ponúkajú najviac.
Nájsť miesto, kde sa žije spokojne, bezpečne a s dobrými službami – to je snom mnohých Slovákov. Niekto by si možno pomyslel, že popredné priečky si odnesú výlučne veľké mestá, no najnovšie hodnotenie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) ukazuje, že realita je pestrejšia.
Do rebríčka najlepších obcí a mestských častí na život sa dostali nielen bratislavské štvrte, ale aj malé dediny na východe či severe Slovenska. Ako uvádza portál Trend, sledovali sa pritom kľúčové oblasti života od demografie a ekonomiky cez zdravotníctvo a vzdelávanie až po bezpečnosť, kultúru a dopravu.
Nie je to len o veľkých mestách
Prvú desiatku otvára bratislavská mestská časť Dúbravka, stabilná rezidenčná štvrť s 35-tisíc obyvateľmi. Ponúka kompletné vybavenie stredne veľkého mesta od škôl a sociálnych služieb až po kultúrne inštitúcie. Hoci má všetky predpoklady na kvalitný život, slabinou zostáva nízky záujem obyvateľov o komunálnu politiku. Volebná účasť tu patrí medzi najnižšie v rámci celého rebríčka.
Na deviatom mieste nájdeme obec Košeca s približne tromi tisíckami obyvateľov. Leží len kilometer od Ilavy a môže sa pochváliť nízkou nezamestnanosťou na úrovni dvoch percent. K dispozícii sú tu sociálne zariadenia pre seniorov aj knižnica. Slabšou stránkou je kanalizácia – na sieť je pripojených približne osemdesiat percent domácností, čo obec trochu ťahá nadol.
Prekvapuje aj východ
Obec Malá Ida, ktorá leží len pätnásť minút cesty od Košíc, je ďalším dôkazom, že aj menšie lokality môžu ponúknuť výborné podmienky na život. V posledných trinástich rokoch tu populácia narástla o 41 percent. Hoci sa v blízkosti obce nachádza skládka, obyvatelia oceňujú jednoduchú dostupnosť služieb aj nemocnice v košickej Šaci. Umiestnila sa na ôsmom mieste.
Siedmu priečku obsadil Hrašovík, dedinka so štyristo obyvateľmi. Hoci patrí medzi najmenšie v rebríčku a má problémy s dopravným spojením, zaujala nízkou kriminalitou – len tri trestné činy na tisíc obyvateľov. Obec má aj svoju knižnicu, čo pri takej malej veľkosti nebýva samozrejmosťou.
Ďalšia malá obec z východu, Ďurďošík, obsadila šieste miesto. Osemsto obyvateľov si váži rastúci počet nových rodín a vysokú volebnú účasť, ktorá je v rámci top desiatky najvyššia. Podobne ako Hrašovík, aj Ďurďošík sa môže pochváliť minimálnou kriminalitou, čo prispieva k pocitu bezpečia.