Chytil ho za rozkrok a čakal, že sa zosype. Pavel Bruchala profesorovi Hubovi dokázal, že sa v ňom mýli
Chytil ho za rozkrok a čakal, že sa zosype. Pavel Bruchala profesorovi Hubovi dokázal, že sa v ňom mýli

Martin Huba / Pavel Brucha
Martin Huba / Pavel Brucha — Foto: Reprofoto YouTube/Braňo M, Instagram/pavel_bruchala

Cestu k sebe si dvojica hľadala veľmi dlho, nakoniec sa im to však podarilo.

„Na prijímačkách mi dali monológ z diela Sławomira Mrożka o tom, ako idem spáchať samovraždu. A Martin Huba mi povedal: ‚Hovorte tento monológ s tým, že sa tu vyzlečiete.‘,“ spomínal s úsmevom v podcaste Lužif­čák Pavel Bruchala na časy, keď sa chcel dostať na herectvo na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Dnes už vyštudovaný herec a v minulosti jeden z najpopulárnejších moderátorov na Slovensku na vysnívané vysokoškolské štúdium nespomína len v dobrom. S profesorom Hubom totiž od začiatku mal veľmi napätý vzťah a dlho si k sebe nevedeli nájsť cestu.

Uznávaný vysokoškolský pedagóg Pavla považoval, možno aj pre jeho fyzický vzhľad, za akéhosi princa a býval k nemu veľmi rezervovaný. Bruchala pritom pochádzal zo skromných pomerov a na štúdium si musel ťažko zarábať. Jedna udalosť však napokon všetko zmenila a Martin Huba dokonca verejne priznal, že sa v Pavlovi veľmi zmýlil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavel Bruchala (@pavel_bruchala)

Herectvo mu zmenilo život

Rodák z Banskej Bystrice pochádzal z jednoduchých pomerov a nikdy nesníval o tom, že by mohol byť hercom či moderátorom. Už ako malý chlapec však pracoval so svojím hlasom, na základnej škole pôsobil v školskom rádiu a na strednej si dokonca založil svoje vlastné.

Národná umelkyňa Mária Hubová Kišoňová / Martin Huba
Prečítajte si tiež: Mama ho dala do sirotinca, aby nebol rozmaznaný. Martin Huba vďaka trom ľuďom preplával životom

Pre umenie sa rozhodol v treťom ročníku strednej školy. Jedného dňa skrátka prišiel z vyučovania domov a rodičom zahlásil, že sa ide venovať herectvu. Po maturite síce nejaký čas pracoval v iných oblastiach, no herectvo nakoniec skutočne zvíťazilo. Pavel sa najprv dostal na banskobystrickú Akadémiu umení a po dvoch rokoch odišiel na Vysokú školu múzických umení do Bratislavy, čo mu, ako sám hovorí, zmenilo život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavel Bruchala (@pavel_bruchala)

Nevedeli si k sebe nájsť cestu

Začiatky na škole preňho neboli ani zďaleka jednoduché, a to najmä pre komplikovaný vzťah s profesorom Martinom Hubom. Cestu k sebe si dvojica hľadala veľmi dlho. „Úprimne povedané, s pánom profesorom Martinom Hubom som mal veľmi náročné študijné obdobie,“ priznal otvorene Pavel Bruchala v podcaste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavel Bruchala (@pavel_bruchala)

Či to odštartovali už spomínané prijímacie skúšky, keď od neho pedagóg žiadal, aby sa pri prednese monológu vyzliekol, nevedno. Napätie medzi nimi napokon vyvrcholilo v druhom ročníku, keď si mal Pavel so spolužiačkou nacvičiť dialóg Kleopatry a Antonia od slávneho Williama Shakespeara.

Čakal, že sa zosype

Článok pokračuje na ďalšej strane...

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

