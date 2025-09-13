Utiekol eštebákom aj sovietskym stíhačkám. Slovenský Ikaros mal šťastie, aké príde iba raz za život - Dobré noviny
Utiekol eštebákom aj sovietskym stíhačkám. Slovenský Ikaros mal šťastie, aké príde iba raz za život
Vladimír Príslupský.
Vladimír Príslupský. — Foto: Pamäť národa (Archív VP)

Rogalom letel iba raz v živote, ale stálo to za to.

Dopadol na zem, utekal k najbližšiemu domu a keď pred sebou uvidel staršiu ženu, východoslovenským nárečím povedal: „Cetko, ta co tu za valal dole?“ Pani sa naňho nechápavo pozrela. „Was?“ spýtala sa neznámeho muža, ktorý sa jej opýtal ešte raz a tentokrát po nemecky: „Das ist Bundesrepublik Deutschland?“ Keď prikývla hlavou, Vladimír Príslupský si kľakol a začal bozkávať zem. Pani si myslela, že mužovi preskočilo, netušila, že len pred chvíľou nelegálne priletel z Československa na rogale, na ktorom letel prvýkrát v živote. Rogalo na útek využilo niekoľko ľudí, no nie každý mal také veľké šťastie ako on – muž, ktorý dostal prezývku slovenský Ikaros.

Foto: Pamäť národa (Archív VP)

Na bonzáctvo nebol stavaný

Vladimír Príslupský sa narodil v Klokočove v michalovskom okrese na východnom Slovensku, kde vyrastal ako správny socialistický chlapec. Ako prezradil pre Pamäť národa, bol aktívny v rôznych dedinských organizáciách i v Československom zväze mládeže. V roku 1968 pod dojmom nadšenia z dubčekovských reforiem vstúpil z vlastného presvedčenia do komunistickej strany.

Miloš Anthony Navrátil / ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Zrazu akoby ho niečo postrčilo. 15-ročný Miloš ušiel z Československa v podpalubí lietadla a prežil nemožné

Bol proti vstupu spojeneckých vojsk, no aj tak ho zo strany nevyhodili. Vlado sa totiž stal vedúcim horského hotela Drienica – Lysá a eštebáci dúfali, že v hoteli bude ich spojkou. Chceli tajného spolupracovníka, ktorý by im dodával správy o tom, kto sa s kým a o čom rozpráva pri pálenke či káve a s kým sa stretávajú cudzinci zo Západu. „Na bonzáctvo som nebol stavaný, tak som ich pekne poslal do teplých krajín. Raz, dvakrát, trikrát. Až som sa im čudoval, že ich to neomrzelo. Buď boli takí hlúpi, alebo tvrdohlaví,“ hovoril pre Život Vladimír, ktorého režim za neúspešnú verbovačku začal trestať.

Foto: Reprofoto Příběhy železné opony - Ptačí muž

Bitka s eštebákom

Nechceli mu dať cestovný pas ani vycestovaciu doložku, pretože bol zaevidovaný ako nespoľahlivý človek, a to napriek tomu, že stál za úspechmi hotelov na východe aj severe Slovenska. Komunisti ustúpili iba raz, keď mu s malým futbalovým tímom dovolili ísť do Ríma na majstrovstvá Európy v malom futbale, kde sa im podarilo obsadiť štvrté miesto.

Po príchode s kamarátmi oslavovali v Kežmarku, kde bol vedúcim hotela. V ten večer prišiel za Vladimírom príslušník štátnej bezpečnosti, ktorý sa ho snažil legitimovať. Príslupský ale pri sebe nemal žiadne doklady a konflikt prerástol až do bitky.

