Poslali ju za jej anjelom strážnym. Rozprávkoví Ela a Hop sú spolu šťastní po dvoch svadbách už 39 rokov
Každý týždeň sa nám listami zaplnila celá obývačka, spomínal Ľubomír Piktor.
„Mlynská dolina, 845 45, Bratislava. Heslo – Elá hop!“ To je adresa, ktorú si budú navždy pamätať generácie detí na Slovensku, ktorým každú nedeľu spríjemňovali Ľubomír Piktor a Katarína Aulitisová. Herci, ktorí sa vďaka programu pre deti preslávili najmä ako Ela a Hop, pritom tvoria pár aj v skutočnosti a manželmi sú už dlhých 39 rokov. Spoznali sa v momente, keď Ľubomír mal byť pre Katku anjelom strážnym.
Prvý rozhovor
Ľuba k divadlu nikto neviedol a kým Katka navštevovala dramatický súbor pri ľudovej škole umenia, kde si vymýšľala vlastné bábkové hry, on chodil do kina, kde sa zamiloval do filmov a mímov. Po gymnáziu sa nakoniec odhodlal ísť do divadla pantomímy, kde sa začala jeho „nemá kariéra“, ktorá ho doviedla až na bábkarskú katedru do Prahy. Práve tam ako tretiak spoznal Katku Aulitisovú, ktorá bola vystrašenou prváčkou.
„Naše prvé stretnutie romantické vôbec nebolo. Keď som odchádzala do Prahy na skúšky, známa mi odporučila obrátiť sa na študenta – akéhosi Piktora, ktorý mi vraj vo všetkom pomôže,“ spomínala pre SME Katka, pre ktorú mal byť Ľubo v neznámom prostredí „anjelom strážnym“.
„Bola to láska na prvý pohľad, so všetkým, čo k tomu patrí – kytica kvetov, pozvánka do cukrárne, na lodičky,“ smial sa Ľubo pri spomienkach, ktoré si zapamätal úplne inak ako Katka. Tá si ich prvý rozhovor pamätá dodnes.
- Ahoj. Ty si Ľubo Piktor?
- Uhm.
- Ja som Katarína Aulitisová.
- Uhm.
- Mala som sa u teba ohlásiť, keby som niečo potrebovala.
- A potrebuješ niečo?
- Ani nie.
- Tak fajn. Ahoj.
Pre veľký úspech dve svadby
Odbehol obsluhovať do baru a viac si ju nevšímal. Na škole ale nakoniec spolupracovali toľko, až prišla na svet ich prvá dcéra. Pri spomienkach na dátum svadby to Katka s Ľubom nemajú také jednoduché, pretože sa zobrali hneď niekoľkokrát.