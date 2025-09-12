Vyváral dcérkine plienky a ich manželstvo to neprežilo. Prvý muž Dagmar Havlovej poznal všetky jej bolesti - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyváral dcérkine plienky a ich manželstvo to neprežilo. Prvý muž Dagmar Havlovej poznal všetky jej bolesti
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Explózia po tom, čo druhé lietadlo narazilo do Južnej veže / Preživší Pasquale Buzzelli

Ako kráľ sedel na troskách Dvojičiek. Zázračný muž prežil pád z 22. poschodia, lebo surfoval na betóne

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné zábery.

Meteorológovia museli náhle zmeniť predpoveď. Zima 2025 bude u nás úplne iná, ako predvídali

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

SLEDUJE NÁS 207 380 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyváral dcérkine plienky a ich manželstvo to neprežilo. Prvý muž Dagmar Havlovej poznal všetky jej bolesti

Dagmar Havlová s prvým manželom / V seriáli Hříchy pro diváky detektivek
Dagmar Havlová s prvým manželom / V seriáli Hříchy pro diváky detektivek — Foto: Reprofoto YouTube - Petr Macek (Dagmar Havlová Veškrnová: Život a dílo někdejší první dámy); Promo fotografie - Hříchy pro diváky detektivek

Za ruku ho držala až do konca života.

„Bol moja veľká, osudová láska,“ hovorila Dagmar Havlová, ktorú málokto poznal ako pani Novákovú. Bývalá prvá dáma sa prvýkrát vydala krátko po dvadsiatke za svojho spolužiaka z konzervatória, ktorý ju zbalil na lyžiarskom zájazde. Ich manželstvo nezačalo ružovo – žili v pivnici bez telefónu a práčky, kde sa Radvít stal mužom v domácnosti. Hoci sa ich vzťah nakoniec skončil rozvodom, Dagmar Havlová bola pri Radvítovi až do jeho posledného výdychu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1186331396191348&set=pb.100044434959595.-2207520000

Samá ruka, samá noha

Prvým manželom Dagmar Havlovej, s ktorým má jedinú dcéru, bol režisér Radvít Novák. „Poznali sme sa od 15 rokov. Študovali sme spolu na Dramatickom konzervatóriu v Brne, neskôr na Janáčkovej akadémii,“ spomínala Dagmar Havlová na moment, keď spoznala svojho budúceho muža.

Foto: Reprofoto YouTube - Petr Macek (Dagmar Havlová Veškrnová: Život a dílo někdejší první dámy)

„Bolo 15-ročné chudučké dievčatko, samá ruka noha. Nosila si z domu desiate a pri vyučovaní buď tajne jedla, alebo plietla pod lavicou,“ prezradil v rozhovore pre Blesk Radvít Novák, ktorý sa do spolužiačky zamiloval v druhom ročníku, keď odišli na lyžiarsky zájazd.

Dagmar Veškrnová Havlová a Václav Havel
Prečítajte si tiež: Lásku k hlave štátu jej vyveštila kartárka. Dagmar Václavovi Havlovi niekoľkokrát zachránila život

„Na JAMU nám požičali lyže, dnes by to už boli muzeálne kúsky, neustále sa odopínali a padali. Bolo to strašné a tak som sa Dáši opýtal, či by nechcela ísť na grog,“ spomínal na pamätnú zimu, keď sa dali dohromady. „Keď som mala 17 rokov, kamarátstvo sa zmenilo na lásku,“ priznala Dagmar Havlová, ktorú Radvít veľmi obdivoval.

Foto: Reprofoto YouTube - Petr Macek (Dagmar Havlová Veškrnová: Život a dílo někdejší první dámy)

Bývali v pivnici

Keď začali spolu hrať v divadle, na vlastné oči videl, ako ju ako režisér nemal čo učiť, pretože v sebe mala veľký talent. „Bolo to jednoducho nádherné,“ spomínal v relácii Top Star Extra Radvít, ktorý si Dagmar v roku 1975 vzal za manželku. V tom čase mala 22 rokov, bola jednou z najobsadzovanejších filmových herečiek a s manželom chceli zakotviť v rovnakom divadle. Nikde ich však spoločne nechceli. Vyhovelo im až Divadlo Jiřího Wolkera, preto sa presťahovali z Brna do Prahy, kde sa nasťahovali do pivnice, v ktorej si vytvorili provizórny byt.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.