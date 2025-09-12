Vyváral dcérkine plienky a ich manželstvo to neprežilo. Prvý muž Dagmar Havlovej poznal všetky jej bolesti
Za ruku ho držala až do konca života.
„Bol moja veľká, osudová láska,“ hovorila Dagmar Havlová, ktorú málokto poznal ako pani Novákovú. Bývalá prvá dáma sa prvýkrát vydala krátko po dvadsiatke za svojho spolužiaka z konzervatória, ktorý ju zbalil na lyžiarskom zájazde. Ich manželstvo nezačalo ružovo – žili v pivnici bez telefónu a práčky, kde sa Radvít stal mužom v domácnosti. Hoci sa ich vzťah nakoniec skončil rozvodom, Dagmar Havlová bola pri Radvítovi až do jeho posledného výdychu.
Samá ruka, samá noha
Prvým manželom Dagmar Havlovej, s ktorým má jedinú dcéru, bol režisér Radvít Novák. „Poznali sme sa od 15 rokov. Študovali sme spolu na Dramatickom konzervatóriu v Brne, neskôr na Janáčkovej akadémii,“ spomínala Dagmar Havlová na moment, keď spoznala svojho budúceho muža.
„Bolo 15-ročné chudučké dievčatko, samá ruka noha. Nosila si z domu desiate a pri vyučovaní buď tajne jedla, alebo plietla pod lavicou,“ prezradil v rozhovore pre Blesk Radvít Novák, ktorý sa do spolužiačky zamiloval v druhom ročníku, keď odišli na lyžiarsky zájazd.
„Na JAMU nám požičali lyže, dnes by to už boli muzeálne kúsky, neustále sa odopínali a padali. Bolo to strašné a tak som sa Dáši opýtal, či by nechcela ísť na grog,“ spomínal na pamätnú zimu, keď sa dali dohromady. „Keď som mala 17 rokov, kamarátstvo sa zmenilo na lásku,“ priznala Dagmar Havlová, ktorú Radvít veľmi obdivoval.
Bývali v pivnici
Keď začali spolu hrať v divadle, na vlastné oči videl, ako ju ako režisér nemal čo učiť, pretože v sebe mala veľký talent. „Bolo to jednoducho nádherné,“ spomínal v relácii Top Star Extra Radvít, ktorý si Dagmar v roku 1975 vzal za manželku. V tom čase mala 22 rokov, bola jednou z najobsadzovanejších filmových herečiek a s manželom chceli zakotviť v rovnakom divadle. Nikde ich však spoločne nechceli. Vyhovelo im až Divadlo Jiřího Wolkera, preto sa presťahovali z Brna do Prahy, kde sa nasťahovali do pivnice, v ktorej si vytvorili provizórny byt.