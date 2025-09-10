Táto kúzelná bylinka by sa mala nachádzať v každej domácnosti. Zázraky robí v kuchyni a boja sa jej komáre
Vedeli ste, že túto zázračnú rastlinu môžete využiť aj mimo kuchyne?
Má množstvo benefitov a keď je čerstvá, je oveľa silnejšia ako sušená. Možno už tušíte, že reč je o mäte, bylinke, ktorá pomáha napríklad pri trávení a zmierňuje bolesti brucha, poskytuje úľavu od nevoľnosti a pálenia záhy, pomáha aj pri alergiách, je antibakteriálna a protiplesňová, skvele odpudzuje hmyz a upokojuje stres. A to sú len niektoré z jej výhod, píše portál Wild Child Kitchen Gardens.
Pozrite sa s nami na to, akými rôznymi spôsobmi môže byť mäta užitočná v domácnosti.
4. V šalátoch
Mäta je fantastickým doplnkom mnohých receptov, ale najjednoduchšie je ju použiť v šalátoch. Pridanie mäty s citrónovou kôrou a trochou zázvoru do šalátu ho vynesie na úplne novú úroveň. Oplatí sa ju tiež pridať aj do pesta.
3. Repelent proti hmyzu
Mäta je prírodný repelent proti hmyzu a udržiavanie mäty v kvetináčoch okolo domu a vonkajších obytných priestorov udrží komáre na uzde, ale ak si ju chcete vziať so sebou, mäta sa ľahko používa v netoxickom spreji, ktorý je bezpečný pre deti a domáce zvieratá. Na výrobu spreja budete potrebovať len niekoľko domácich potrieb spolu s lístkami mäty.
Zloženie:
- 2 šálky vriacej vody
- 3 – 4 lyžice lístkov mäty
- 2 šálky liehu
Ako na to:
Prevarte vodu a pridajte bylinky. Pred pridávaním byliniek vypnite oheň a nechajte vodu s bylinkami v hrnci vychladnúť, aby sa uvoľnili esenciálne oleje z listov mäty. Počas tohto procesu nezabudnite mať hrniec zatvorený pokrievkou, aby ste zabránili úniku olejov do vzduchu. Po vychladnutí a lúhovaní byliniek pridajte lieh (alebo alkohol) a premiešajte. Pred použitím nalejte zmes do rozprašovača.