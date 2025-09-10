Študovať stovky kilometrov od domova zvládol aj s bábätkom. Mladík ukázal, ako skĺbiť rodinu a plnenie snov
Keď zistil, že sa stane otcom, takmer všetko zrušil.
Odjakživa miloval spoznávanie nových kultúr a už na strednej škole mu bolo jasné, že raz absolvuje výmenný pobyt v zahraničí. V tom čase ale ešte netušil, že nakoniec nevycestuje sám. Fínsky študent Tuukka Karjula odišiel do Prahy spolu so svojou priateľkou Jennimari a dcérkou, ktorá sa narodila len mesiac pred začiatkom semestra. Stali sa vzorom pre iné mladé rodiny, ktoré váhali, či sa niečo také dá zvládnuť.
Bolo to lepšie, ako očakávali
„Krátko po tom, ako mi schválili žiadosť o Erasmus+, sme sa dozvedeli, že budeme mať bábätko. Premýšľal som, či mám všetko zrušiť, veľa sme o tom debatovali aj na poradni vo Fínsku. Tam nám odporučili, aby sme šli všetci spolu,“ vysvetlil Tuukka pre magazín Forum.
O ponuke sa zhovárali aj s rodinou a napokon všetci dospeli k názoru, že je to dobrý nápad. Navyše by sa iným spôsobom ako manželia na spoločný výmenný pobyt nedostali, keďže každý z nich študuje iný odbor. Pricestovali teda do Prahy a realita bola napokon ešte lepšia, než si predstavovali.
Uchvátila ich príroda
„Jeden deň v týždni som toho mal naozaj veľa, ale hodiny zvyčajne netrvali do neskorého večera. V piatok som napríklad nemal v rozvrhu nič, čo bolo super. A, samozrejme, keď som študoval, o bábätko sa starala moja manželka,“ prezradil mladý študent.