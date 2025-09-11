Myslela si, že iba hrá divadielko. Robo Opatovský našiel harmóniu pri Katke, ktorá je jeho protipólom
Známy spevák sa s partnerkou Katkou oženil šestnástimi rokmi.
„Naozaj si myslím, že sme sa veľmi dlho hľadali... Ženil som sa v 37 rokoch a naozaj sme sa asi stretli v správnu chvíľu na správnom mieste,“ prezradil Robo Opatovský o svojej manželke Katke pre Korzár. Populárny spevák a skladateľ už roky patrí medzi stálice našej hudobnej scény a okrem muziky nadovšetko miluje aj svoju rodinu.
Možno aj preto, že sám v detstve zakúsil ťažké časy, keď matka holdovala alkoholu a hrozilo, že skončí v detskom domove. Až druhá otcova manželka, Beata, dala budúcej speváckej hviezde to, čo nikdy predtým nemal – teplo domova. Podobne ako manželka Katka, s ktorou umelec kráča životom už 16 rokov a ktorej sľúbil lásku na celý život. „Je to pre mňa zaväzujúce,“ tvrdí spevák.
O syna zabojoval
Rodák z Trnavy sa narodil mladým rodičom. Mama mala v tom čase len 18 rokov a otec bol 19-ročný vojak. Na detstvo si nespomína v tom najlepšom – bolo plné príkoria a hádok rodičov. „Z toho obdobia si pamätám len krik. V noci mama takmer nebola doma, cez deň som radšej sedával na schodoch nášho pavlačového bytu a utekal som k zvieratám. Vyrastal zo mňa samotár a introvert. Iba dedko ma brával so sebou do zafajčenej krčmy,“ zaspomínal si pre Plus 7 dní.
Robova matka totiž holdovala alkoholu a po rozpade rodiny hrozilo, že pre jej nezáujem pôjde päťročný chlapec do domova. „Keď som zistil, že exmanželka požiadala svoju matku, aby si Róberta osvojila, povedal som si, že to nemôžem dopustiť. Aj rodičia ma nabádali, aby som o neho zabojoval. Nakoniec mi ho prisúdili,“ prezradil Robov otec Pavel Opatovský. Situácia sa ustálila, keď stretol svoju druhú manželku Beatu.
Buchol sa po vrecku
Robo Opatovský však odmalička prejavoval záujem o hudbu a muzikantský talent zdedil zrejme po otcovi, keďže aj ten v mladosti hrával s rôznymi kapelami. A keď ho neskôr prijali na konzervatórium, otec sa buchol po vrecku a kúpil mu gitaru za trinásťtisíc korún.
„Vyrobili ju v Brne a dodnes ju má. Bol som na neho veľmi pyšný, pretože ho zobrali na odbor gitara ako jediného. Hneď sa ma všetci pýtali, koľko som za to zaplatil, keďže som bol len obyčajný človek a na takúto školu sa dostávali iba deti bratislavských umelcov,“ vrátil sa späť v čase Robov otec. Z jeho syna napokon vyrástla veľká spevácka hviezda.