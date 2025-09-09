Dan Brown sa vracia! Je tu triler Posledné tajomstvo, ktorý sa odohráva v Prahe - Dobré noviny
Dobré noviny
Dan Brown sa vracia! Je tu triler Posledné tajomstvo, ktorý sa odohráva v Prahe
Ilustračné obrázky.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Ilustračný obrázok.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Andrea Vadkerti.

Ilustračný obrázok.

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Zdena Studenková.

Dan Brown sa vracia! Je tu triler Posledné tajomstvo, ktorý sa odohráva v Prahe

— Foto: Ikar

Túto sériu si obľúbili milióny čitateľov na celom svete. 

Ústrednou postavou je harvardský profesor symbolológie Robert Langdon, muž s brilantným intelektom, encyklopedickými znalosťami dejín umenia, náboženstva a šifier – a pritom človek, ktorý sa znovu a znovu ocitá v nebezpečných situáciách, kde ide o život, moc i budúcnosť našej civilizácie.
Posledné tajomstvo je šiesta kniha série.

O čom je Posledné tajomstvo?

Uznávaný odborník na symboliku Robert Langdon vycestuje do Prahy, aby sa zúčastnil na dôležitej prednáške Katherine Solomonovej – poprednej noetičky, s ktorou má romantický pomer. Katherine len nedávno dokončila rukopis knihy so zarážajúcim záverom, ktorý spochybňuje naše hlboko zakorenené predstavy o ľudskom vedomí.

Foto: Ikar

Idylický pobyt v Prahe naruší brutálna vražda známej českej neurovedkyne a vzápätí sa rozpúta hotové peklo. Katherine zmizne a s ňou aj celý rukopis. Niekomu veľmi záleží na tom, aby kniha nikdy nevyšla.

„Pani Solomonová,“ pokračovala Nagelová, „ak to mu správne rozumiem, napísali ste knihu a čoskoro vám ju vydajú. Upozorňujem vás, že isté vplyvné skupiny sa domnievajú, že niektoré informácie v  knihe priamo ohrozujú národnú bezpečnosť.“
„Čo prosím?“ zháčila sa Katherine. „Je to kniha o ľudskom vedomí!“

Foto: Ikar

V tajomných uličkách Prahy sleduje Langdon dôležitú stopu, ktorá ho privedie nielen k organizácii so špičkovým technickým zázemím, ale aj k oživenému prízraku z prastarých českých legiend. V spleti symbolov a tajuplných odkazov nachádza cestu k šokujúcemu odhaleniu utajovaného projektu, ktorý raz a navždy zmení spôsob, akým nazeráme na ľudské vedomie.

Vypočujte si EXKLUZÍVNY rozhovor s Danom Brownom v knižnom podcaste:

Dan Brown ponúka v knihe množstvo zaujímavých vedeckých faktov, kuriozít a poznatkov. Oživuje napríklad aj známeho Golema...
Golem poznal legendu o hlinenom netvorovi naspamäť. Bol to jeho vlastný príbeh – príbeh o strážnom duchovi, ktorého uvrhli do hlinenej formy a poverili, aby sa vzdal vlastného pohodlia a prevzal na seba cudzie bremeno. Podľa legendy zo šestnásteho storočia významný rabín Jehuda Löw vykopal na brehu rieky Vltava vlhkú hlinu a uhnietol z nej tvora, ktorý sa mal stať ochrancom jeho ľudu. Napísal mu na čelo hebrejské zaklínadlo a pomocou kabalistickej náuky o mágii ho priviedol k živo-tu, pričom mu prepožičal dušu z iného sveta. To slovo na čele bolo תמא – emet. Pravda. Rabín nazval svoje stvorenie golem – v hebrejčine sa tak označuje surová hmota –, čím odkazoval na jeho hlinenú formu.

Foto: Ikar

Príbeh sa odohráva v Prahe a Dan Brown spomína mnohé známe, aj menej známe miesta. „Keď som si ujasnil, že budem písať o vedomí, vedel som, že to musí byť Praha,“ vysvetľuje. „Od čias cisára Rudolfa II. je Praha mystickým hlavným mestom Európy. Rudolf pozval do Prahy všetkých alchymistov, mystikov, veštcov, médiá a kabalistov... Praha je nielen historicky krásna, ale je aj dramatická, vizuálna, a ja rád robím z miest postavy v knihe. Praha bola teda jasnou voľbou.“

Pozrite si exkluzívne video s Danom Brownom:

Séria Robert Langdon

V šiestich dieloch sa prelínajú tajomstvá starých rádov a konšpiračné teórie, odhaľovanie skrytých posolstiev v umení či architektúre a otázky, ktoré zasahujú do filozofie, vedy i náboženstva. Brown spája svižný dej plný zvratov s fascinujúcimi faktami, takže čitateľ je neustále na hrane medzi realitou a fikciou.

Z originálu The Secret of Secrets do slovenčiny preložil Matúš Kyčina.

Milan Buno, knižný publicista

