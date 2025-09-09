Dan Brown sa vracia! Je tu triler Posledné tajomstvo, ktorý sa odohráva v Prahe
Túto sériu si obľúbili milióny čitateľov na celom svete.
Ústrednou postavou je harvardský profesor symbolológie Robert Langdon, muž s brilantným intelektom, encyklopedickými znalosťami dejín umenia, náboženstva a šifier – a pritom človek, ktorý sa znovu a znovu ocitá v nebezpečných situáciách, kde ide o život, moc i budúcnosť našej civilizácie.
Posledné tajomstvo je šiesta kniha série.
O čom je Posledné tajomstvo?
Uznávaný odborník na symboliku Robert Langdon vycestuje do Prahy, aby sa zúčastnil na dôležitej prednáške Katherine Solomonovej – poprednej noetičky, s ktorou má romantický pomer. Katherine len nedávno dokončila rukopis knihy so zarážajúcim záverom, ktorý spochybňuje naše hlboko zakorenené predstavy o ľudskom vedomí.
Idylický pobyt v Prahe naruší brutálna vražda známej českej neurovedkyne a vzápätí sa rozpúta hotové peklo. Katherine zmizne a s ňou aj celý rukopis. Niekomu veľmi záleží na tom, aby kniha nikdy nevyšla.
„Pani Solomonová,“ pokračovala Nagelová, „ak to mu správne rozumiem, napísali ste knihu a čoskoro vám ju vydajú. Upozorňujem vás, že isté vplyvné skupiny sa domnievajú, že niektoré informácie v knihe priamo ohrozujú národnú bezpečnosť.“
„Čo prosím?“ zháčila sa Katherine. „Je to kniha o ľudskom vedomí!“
V tajomných uličkách Prahy sleduje Langdon dôležitú stopu, ktorá ho privedie nielen k organizácii so špičkovým technickým zázemím, ale aj k oživenému prízraku z prastarých českých legiend. V spleti symbolov a tajuplných odkazov nachádza cestu k šokujúcemu odhaleniu utajovaného projektu, ktorý raz a navždy zmení spôsob, akým nazeráme na ľudské vedomie.
Dan Brown ponúka v knihe množstvo zaujímavých vedeckých faktov, kuriozít a poznatkov. Oživuje napríklad aj známeho Golema...
Golem poznal legendu o hlinenom netvorovi naspamäť. Bol to jeho vlastný príbeh – príbeh o strážnom duchovi, ktorého uvrhli do hlinenej formy a poverili, aby sa vzdal vlastného pohodlia a prevzal na seba cudzie bremeno. Podľa legendy zo šestnásteho storočia významný rabín Jehuda Löw vykopal na brehu rieky Vltava vlhkú hlinu a uhnietol z nej tvora, ktorý sa mal stať ochrancom jeho ľudu. Napísal mu na čelo hebrejské zaklínadlo a pomocou kabalistickej náuky o mágii ho priviedol k živo-tu, pričom mu prepožičal dušu z iného sveta. To slovo na čele bolo תמא – emet. Pravda. Rabín nazval svoje stvorenie golem – v hebrejčine sa tak označuje surová hmota –, čím odkazoval na jeho hlinenú formu.
Príbeh sa odohráva v Prahe a Dan Brown spomína mnohé známe, aj menej známe miesta. „Keď som si ujasnil, že budem písať o vedomí, vedel som, že to musí byť Praha,“ vysvetľuje. „Od čias cisára Rudolfa II. je Praha mystickým hlavným mestom Európy. Rudolf pozval do Prahy všetkých alchymistov, mystikov, veštcov, médiá a kabalistov... Praha je nielen historicky krásna, ale je aj dramatická, vizuálna, a ja rád robím z miest postavy v knihe. Praha bola teda jasnou voľbou.“
Séria Robert Langdon
V šiestich dieloch sa prelínajú tajomstvá starých rádov a konšpiračné teórie, odhaľovanie skrytých posolstiev v umení či architektúre a otázky, ktoré zasahujú do filozofie, vedy i náboženstva. Brown spája svižný dej plný zvratov s fascinujúcimi faktami, takže čitateľ je neustále na hrane medzi realitou a fikciou.
Z originálu The Secret of Secrets do slovenčiny preložil Matúš Kyčina.
Milan Buno, knižný publicista