Pozrite sa do zásuviek, či tam nemáte staré bankovky. Existuje jedna, za ktorú dostanete aj 10-tisíc eur
— Foto: Youtube/ Moooney, Freepik/wirestock

Mnohé majú na zberateľskom trhu vysokú hodnotu.

Ak ste si doma na pamiatku nechali pár slovenských mincí alebo bankoviek, možno sa práve na vás usmeje šťastie. Niektoré z nich majú totiž oveľa vyššiu hodnotu, ako sa laikovi na prvý pohľad zdá. Dôkazom je aj príbeh, ktorý sa odohral na českom aukčnom portáli Livebid.cz.

Výnimočné kusy majú navrch

Spravodajský portál TN.cz pred časom upozornil, že na ňom vydražili slovenskú dvestokorunovú bankovku, ktorej vyvolávacia cena bola približne 760 eur, no napokon sa predala za neuveriteľných 9 500 eur. Pravdou je, že išlo o vzácny kus z náhradnej série A z roku 2006, ktorá je medzi zberateľmi veľmi obľúbená.

Bankovka vydražená za vyše 9 500 eur na portáli Livebid.cz.
Bankovka vydražená za 9 500 eur na portáli Livebid.cz. Foto: Reprofoto Livebid.cz

Podobný príbeh sa odohral aj v Prahe. Československú päťtisícovú bankovku z roku 1919 tam vydražili za viac ako milión eur, čo z nej urobilo najdrahšie české papierové platidlo predané na tamojšej aukcii. Výnimočná je vďaka tomu, že nie je perforovaná, čo znamená, že na sebe nemá malé dierky alebo otvory – na rozdiel od iných papierových platidiel z tohto obdobia.

Vzácne sú aj eurobankovky

Bankovky robí cennejšími najmä ich rok vydania. Čím sú staršie, tým sú vzácnejšie. Veľmi však záleží aj na ich sériovom čísle a stave, na tom, či ide o kusy z neobvyklej alebo náhradnej série a cennejšie sú aj tie, ktoré majú na sebe chyby spôsobené zlou tlačou.

