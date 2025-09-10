Narodil sa predčasne a jeho boj sa tým neskončil. Martinkova rodina sa nevzdáva, no potrebuje našu pomoc
Život v inkubátore bol len začiatok.
Martinko je desaťročný chlapec, ktorý sa narodil predčasne v 33. týždni s hmotnosťou 1300 gramov a dĺžkou 39 centimetrov. Dlhé týždne musel zostať v inkubátore, kde sa o neho starali lekári a sestričky. Domov sa dostal až po dvoch mesiacoch, no začiatky jeho života boli náročnejšie než u iných detí. Od malička sa snaží dobiehať svojich rovesníkov a každodenne prekonáva zdravotné prekážky.
Ťažké bremeno
Už v januári 2016, pri druhej dávke očkovania, lekári u Martinka zaznamenali časté kŕče. Po ďalších vyšetreniach mu v marci diagnostikovali epilepsiu a neskôr aj detskú mozgovú obrnu (DMO).
Od tohto obdobia sa jeho život výrazne zmenil. Martinko sa denne venuje cvičeniam podľa Vojtovej a Bobathovej metódy, učí sa loziť, sedieť a posilňuje svoju motoriku prostredníctvom špeciálnych rehabilitačných programov. Veľký pokrok mu prinášajú aj cvičenia s rehabilitačným oblekom Therasuit, ktorý mu umožňuje lepšie napredovať a zlepšovať koordináciu pohybu.
Aby Martinko mohol pokračovať vo svojom vývoji a zlepšovať kvalitu života, navštevuje viaceré špecializované rehabilitačné centrá, medzi ktoré patria Liberta v Košiciach, Svetielko v Prešove, centrum Progres v Michalovciach a centrum Ceremina v Šúrovciach.