Sú kamošky, no niekedy ju nahnevá. Výchovná metóda Dominiky Kavaschovej rozdelila mamy na dva tábory
Sú kamošky, no niekedy ju nahnevá. Výchovná metóda Dominiky Kavaschovej rozdelila mamy na dva tábory

— Foto: reprofoto Instagram @donda_kawa

Jej riešenie konfliktu spustilo lavínu kritiky, našla si však aj mnohých zástancov.

Svojím vyjadrením vyvolala poriadny rozruch. Obľúbená herečka Dominika Kavaschová v podcaste na platforme ZAPO otvorene priznala, ako naposledy zakročila, keď ju jej 4-ročná dcéra Maia neposlúchala a bola na ňu drzá. Herečka svojím vyjadrením rozdelila ľudí na dva tábory.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Fischer (@donda_kawa)

Dominika sa už pred časom na sociálnych sieťach vyznala, aké sú si s dcérou podobné. „Vďačná za toto spojenie. Nie je nič krajšie ako mať takúto malú najlepšiu kamošku, ktorá síce po vás fyzicky podedila len kučery, pery, uši a zadok, ale mentálne som to ja. Totálny týpek s najlepším humorom, milujem, ako ma rozosmieva každý deň,“ napísala dojatá Dominika k fotografii, na ktorej hľadia spolu s Maiou na západ slnka.

Uchýlila sa k ráznemu kroku

Nie každý deň sú však u nich doma Vianoce. „Nehovor na mňa, nebudem ťa už počúvať!“ kričala na herečku nedávno malá dcéra. Keď jej dala napiť, zajačala, že jej zmazala z pier rúž, a neskôr sa dialo peklo aj v sprche. Vtedy si Dominika povedala ‚A dosť!‘ a na Maiu na zlomok sekundy pustila studenú vodu.

Prečítajte si tiež: Východniarky sa stretli v kuchyni. Urobte si šaľeny koláč podľa Natálie Puklušovej a Dominiky Kavaschovej

Dieťa sa rozkričalo a herečka sa miernym hlasom opýtala: „Už si sa upokojila? Nebudeš sa so mnou rozprávať ako s handrou! Je ti to jasné?“ Malá Maia sa jej vzápätí úsečne ospravedlnila, neskôr však mame povedala niečo krásne. 

