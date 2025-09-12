Sú kamošky, no niekedy ju nahnevá. Výchovná metóda Dominiky Kavaschovej rozdelila mamy na dva tábory
Jej riešenie konfliktu spustilo lavínu kritiky, našla si však aj mnohých zástancov.
Svojím vyjadrením vyvolala poriadny rozruch. Obľúbená herečka Dominika Kavaschová v podcaste na platforme ZAPO otvorene priznala, ako naposledy zakročila, keď ju jej 4-ročná dcéra Maia neposlúchala a bola na ňu drzá. Herečka svojím vyjadrením rozdelila ľudí na dva tábory.
Dominika sa už pred časom na sociálnych sieťach vyznala, aké sú si s dcérou podobné. „Vďačná za toto spojenie. Nie je nič krajšie ako mať takúto malú najlepšiu kamošku, ktorá síce po vás fyzicky podedila len kučery, pery, uši a zadok, ale mentálne som to ja. Totálny týpek s najlepším humorom, milujem, ako ma rozosmieva každý deň,“ napísala dojatá Dominika k fotografii, na ktorej hľadia spolu s Maiou na západ slnka.
Uchýlila sa k ráznemu kroku
Nie každý deň sú však u nich doma Vianoce. „Nehovor na mňa, nebudem ťa už počúvať!“ kričala na herečku nedávno malá dcéra. Keď jej dala napiť, zajačala, že jej zmazala z pier rúž, a neskôr sa dialo peklo aj v sprche. Vtedy si Dominika povedala ‚A dosť!‘ a na Maiu na zlomok sekundy pustila studenú vodu.
Dieťa sa rozkričalo a herečka sa miernym hlasom opýtala: „Už si sa upokojila? Nebudeš sa so mnou rozprávať ako s handrou! Je ti to jasné?“ Malá Maia sa jej vzápätí úsečne ospravedlnila, neskôr však mame povedala niečo krásne.