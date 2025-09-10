Chcete sa uistiť, že sa vaše dieťa cíti bezpodmienečne ľúbené? Ihneď to prezradí odpoveď na jednu otázku - Dobré noviny
Chcete sa uistiť, že sa vaše dieťa cíti bezpodmienečne ľúbené? Ihneď to prezradí odpoveď na jednu otázku
Chcete sa uistiť, že sa vaše dieťa cíti bezpodmienečne ľúbené? Ihneď to prezradí odpoveď na jednu otázku

Možno budete poriadne prekvapený.

Jednou z vecí, o ktorej zvykne hovoriť každý rodič bez výnimky, je to, že svoje dieťa bezpodmienečne miluje. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, či to dieťa naozaj tak cíti a ako váš vzťah v skutočnosti vníma ono? Podľa psychologičky Miroslavy Žák sa môžete k odpovedi dopracovať celkom jednoducho – stačí, ak sa ho opýtate jednu otázku.

Jednoduchá otázka, dvojaká odpoveď

Skúste sa svojho dieťaťa opýtať: „Prečo si myslíš, že ťa ľúbim?“ Jeho odpoveď vás môže prekvapiť a ukáže vám, ako vašu lásku v skutočnosti vníma, uvádza odborníčka v príspevku na instagramovej stránke Psychológia srdcom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ak vám s úsmevom odpovie niečo ako: ‚Len tak.‘, alebo ‚Pretože som tvoje dieťa.‘, ‚Neviem.‘, ‚Pretože si moja mama/otec.‘, ‚Pretože ma vždy objímeš, keď som smutný/á.‘, ‚Pretože si mi to už veľakrát povedala/povedal.‘ a podobne, znamená to, že vie, že ho milujete bez podmienok. A to je ten najcennejší pocit, aký mu môžete dať,“ píše na svojej sociálnej sieti psychologička.

Pretože som poslušný!

Ak, naopak, začne vymenúvať konkrétne dôvody, napríklad ‚pretože som poslušný‘, ‚pretože pekne kreslím‘ či ‚pretože pomáham‘, môže to znamenať, že si myslí, že si vašu lásku a priazeň musí zaslúžiť. Vyplýva z toho len jedno.

