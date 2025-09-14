Jeho kvalitu dokážete odhaliť už na prvý pohľad. Vinári vysvetlili, ako spoznáte ten najkvalitnejší burčiak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jeho kvalitu dokážete odhaliť už na prvý pohľad. Vinári vysvetlili, ako spoznáte ten najkvalitnejší burčiak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Pokľakol pred ňou pod polárnou žiarou. Speváčka Peter Bič Project Viktória je šťastná po boku fotografa

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Plnil si sen, ktorý sa zmenil na nočnú moru. Oliver prežil pád zo 40 metrov, no potrebuje našu pomoc

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 377 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jeho kvalitu dokážete odhaliť už na prvý pohľad. Vinári vysvetlili, ako spoznáte ten najkvalitnejší burčiak

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik, @montypeter

Je sladký, voňavý, no často nepravý.

September je po mnohých stránkach pestrým mesiacom. Po prvých oberačkách hrozna prichádzajú ochutnávky burčiaka – nápoja, ktorý na Slovensku, v Česku či Maďarsku neodmysliteľne patrí k vinobraniam a jesenným slávnostiam. Rozoznať ten najlepší môže byť však celkom veda. Vinári preto radia, ako spoznáte ten pravý a kvalitný.

„Najpopulárnejšia odroda na burčiak je iršai oliver. Je krásny a voňavý. Tento rok mal 20 gramov cukru a necelých 7 gramov kyseliny. Bude to ľahučké vínko,“ uviedol pre TV Noviny vinár z Levíc Marcel Mäsiar.

Kupujte očami i nosom

Podľa neho má pravý burčiak svetložltú farbu, vonia po hrozne a vo fľaši by mal mať trochu kalu, ktorý je znakom pravého kvasenia. Obsah alkoholu v ňom sa pohybuje medzi piatimi a siedmimi percentami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa マイティワイン☆日本で唯一のスロバキアワイン専門インポーター☆ (@mighty.wine)

„Keď vidíme, že hnedne, nastáva oxidácia. To už môže indikovať, že burčiak je zoxidovaný a nejakým spôsobom poškodený. Ak je farba veľmi svetlá, to zasa môže znamenať, že nepoctiví vinár možno zriedil burčiak vodou. Takže treba sa riadiť zrakom, neskôr vôňou a potom, samozrejme, chuťou,“ vysvetľoval ešte pred rokmi pre Aktuality vinár z Modry Ľudovít Frno.

Vitamíny aj upozornenia

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.