Jeho kvalitu dokážete odhaliť už na prvý pohľad. Vinári vysvetlili, ako spoznáte ten najkvalitnejší burčiak
Je sladký, voňavý, no často nepravý.
September je po mnohých stránkach pestrým mesiacom. Po prvých oberačkách hrozna prichádzajú ochutnávky burčiaka – nápoja, ktorý na Slovensku, v Česku či Maďarsku neodmysliteľne patrí k vinobraniam a jesenným slávnostiam. Rozoznať ten najlepší môže byť však celkom veda. Vinári preto radia, ako spoznáte ten pravý a kvalitný.
„Najpopulárnejšia odroda na burčiak je iršai oliver. Je krásny a voňavý. Tento rok mal 20 gramov cukru a necelých 7 gramov kyseliny. Bude to ľahučké vínko,“ uviedol pre TV Noviny vinár z Levíc Marcel Mäsiar.
Kupujte očami i nosom
Podľa neho má pravý burčiak svetložltú farbu, vonia po hrozne a vo fľaši by mal mať trochu kalu, ktorý je znakom pravého kvasenia. Obsah alkoholu v ňom sa pohybuje medzi piatimi a siedmimi percentami.
„Keď vidíme, že hnedne, nastáva oxidácia. To už môže indikovať, že burčiak je zoxidovaný a nejakým spôsobom poškodený. Ak je farba veľmi svetlá, to zasa môže znamenať, že nepoctiví vinár možno zriedil burčiak vodou. Takže treba sa riadiť zrakom, neskôr vôňou a potom, samozrejme, chuťou,“ vysvetľoval ešte pred rokmi pre Aktuality vinár z Modry Ľudovít Frno.