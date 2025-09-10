Recesistu si brala vo väzenskej košeli. Naďa Konvalinková zažila s Oldřichom Kaiserom lásku ako na hojdačke - Dobré noviny
Recesistu si brala vo väzenskej košeli. Naďa Konvalinková zažila s Oldřichom Kaiserom lásku ako na hojdačke
Recesistu si brala vo väzenskej košeli. Naďa Konvalinková zažila s Oldřichom Kaiserom lásku ako na hojdačke

Naďa Konvalinková a Oldřich Kaiser dnes spolu vychádzajú dobre. Vpravo s Michalom Dočolomanským.
Naďa Konvalinková a Oldřich Kaiser dnes spolu vychádzajú dobre. Vpravo s Michalom Dočolomanským. — Foto: Wikimedia Commons/Luděk Kovář, ČSFD ©Filmové studio Barrandov (Promo fotografie z filmu Adéla ještě nevečeřela)

Manželstvo známeho hereckého páru trvalo 25 rokov.

„Som romantik, netušila som, že si beriem recesistu,“ spomínala s úsmevom v tolkšou 7 pádů Honzy Dědka Naďa Konvalinková na bláznivú svadbu s obľúbeným komikom. S českou herečkou, ktorá sa do sŕdc divákov nezmazateľne zapísala aj svojou rolou v komédii Adéla ještě nevečeřela, sa pritom život rozhodne nemaznal.

Po rozvode rodičov istý čas vyrastala v detskom domove, kde trpela a zažila aj krutú šikanu. A hoci ju čakala úspešná kariéra, v láske až také šťastie nemala. V roku 1980 sa síce vydala za Oldřicha Kaisera, ktorému mnohí muži krásnu Naďu závideli, herec však bojoval s démonom menom alkohol. A ich vzťah bol ako na hojdačke – raz plný lásky, inokedy utrpenia. Napriek rozvodu, ktorý prišiel po 25 búrlivých rokoch, však herečka na svojho exmanžela spomína v dobrom a ten jej nezabudne každé ráno poslať kvetinu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=664101492911251&set=gm.1880771556044863&idorvanity=551540132301352

Odstrihla jej kus ucha

Naďa Konvalinková, vlastným menom Naděžda Konvalinková, sa narodila 18. apríla 1951 v Prahe a jej detstvo bolo poznačené nepeknými udalosťami. Keď mala desať rokov, rodičia sa rozviedli za takých búrlivých okolností, že ona aj jej sestra skončili v detskom domove. Tam Naďa veľmi trpela a zažila aj šikanu. Trvalo potom celý rok, kým si ich babička vybojovala do svojej starostlivosti, uvádza ČSFD.

Oldřich Kaiser a Jiří Lábus
Prečítajte si tiež: Na noc s Kaiserom a Lábusom sa nezabúdalo. Legendárne duo si šialene vystrelilo aj zo slávnej Francúzky

K divadlu sa potom Naďa po prvý raz dostala popri štúdiu na gymnáziu, v tolkšou 7 pádů Honzy Dědka ale prezradila, že kedysi ju bavilo aj strihať a robiť trvalú mame aj babičkám. S tým však po jednej krvavej príhode radšej skončila. „Keď som raz strihala svoju mladšiu sestru a odstrihla jej kus ucha,“ dodala so smiechom.

Od herectva ich chcela odradiť

Jej kroky neskôr smerovali na Divadelnú akadémiu múzických umení v Prahe (DAMU), na ktorej študovala v ročníku herečky Vlasty Fabianovej. Známa umelkyňa však svojich študentov od herectva odrádzala kadejakými informáciami a hovorila im o tom, aké je toto povolanie hrozné.

Otvorí sa opona a všetci diváci na vás dýchajú svoje bacily, do očí vám svieti také silné svetlo, že oslepnete, kvôli noseniu parochne vám vypadajú vaše vlasy, líčením si zničíte pleť a v závesoch je toľko prachu, že ho budete dýchať ako baníci v bani,“ zaspomínala si pobavene na pedagogičkine reči Naďa Konvalinková, ktorú to však od herectva neodradilo, práve naopak.

Za zvukov fanfár z býčích zápasov

