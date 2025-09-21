Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis - Dobré noviny
Dobré noviny
Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis
Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Iveta Radičová a Marián Balász.
Iveta Radičová a Marián Balász. — Foto: Instagram - @ivetaradicova; Flickr - Archív Ivety Radičovej

V ich vzťahu platí známa veta.

Vedieť prijať kompromis – to je veľmi ťažké, pretože to predpokladá schopnosť obete,“ vraví bývalá premiérka Iveta Radičová, ktorá lásku našla nečakane, keď jej osud už dávno ukázal svoju drsnú stránku. Práve nečakané zvraty ju priviedli k mužovi, ktorého život bol roky zasvätený modlitbám. Z bývalého kňaza je Radičovej partner, pri ktorom prežíva vzájomný rešpekt a vraj aj neuveriteľný servis. Zaujímavosťou je, že ich cesty sa preťali vďaka jej zosnulému manželovi Stankovi Radičovi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=391112125737820&set=pb.100045171060695.-2207520000&type=3

Výkrik do tmy

„Sú ľudia, ktorí neodchádzajú,“ hovorí aj po rokoch Iveta Radičová o svojom manželovi Stanovi Radičovi, s ktorým prežila štvrťstoročie. Dvojica sa spoznala v roku 1975 na zápise do prvého ročníka sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a už o štyri roky neskôr stáli pred oltárom. „Stanko prišiel z Lučenca, porozumenie a priateľstvo prišlo okamžite. Trávili sme spolu veľmi veľa času,“ vravela pre Korzár Iveta Radičová, ktorá sa zvykla smiať, že keby bol Jaro Filip žena, manžel by ju určite opustil. V živote prežila množstvo pádov, no na kolená ju zrazila až náhla smrť jej manžela.

Iveta Radičová a Stano Radič.
Prečítajte si tiež: Na kúpalisko prišiel v obleku a očaril ju. Stano Radič dával Ivete vždy najavo, že je prvou dámou jeho života

„V roku 2000 mi zomrela mama, zomrel Jarko Filip. V roku 2001 Stankova mama, v roku 2002 Stankov otec, aby napokon v roku 2005 odišiel Stano. Zostali sme s Evkou samy. Vtedy som prvýkrát urobila výkrik do tmy, že – a dosť! Veľa unesiem, ale už dosť. Bolo to naozaj ťažké,“ prezradila bývalá premiérka, ktorá sa rok po smrti manžela dala dohromady s paralympionikom Jánom Riapošom. Ten ju však po troch rokoch opustil kvôli inej žene.

Foto: Flickr - Archív Ivety Radičovej

Život s bývalým kňazom

„Je to bolestivé, snažím sa s tým vyrovnať,“ vravela otvorene pre Pravdu Radičová. Vtedy ani len netušila, že jej ďalším životným partnerom sa stane muž, ktorý odíde z kňazstva.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

