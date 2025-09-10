S bratom sa hrali na ukladanie do truhly. Táto dievčina bola vždy taká slušná, až niektorým pripadala nudná - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
S bratom sa hrali na ukladanie do truhly. Táto dievčina bola vždy taká slušná, až niektorým pripadala nudná
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Vpravo Hana Gregorová s prvým manželom Gassanom.

Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračné obrázky.

Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 376 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

S bratom sa hrali na ukladanie do truhly. Táto dievčina bola vždy taká slušná, až niektorým pripadala nudná

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/Z.Č.

Odjakživa chcela pomáhať a vyhýbala sa nezhodám.

Bola pokojné a rozvážne dieťa, ktoré nemalo ani počas puberty divoké obdobie. Odjakživa rada pomáhala, v dospelosti chcela pestovať kvety a aranžovať kytice, chvíľu premýšľala aj nad tým, že bude maľovať keramiku a vždy bola neuveriteľne kreatívna.

Dievčina z fotografie vyrastala po boku staršieho brata, s ktorým sa hádala len vtedy, keď mal jeden z nich upratovať, a bili sa vraj iba vo chvíli, keď jej to on sám navrhol. Brat tiež vymyslel tiež netradičnú hru s názvom „Prečo si ma bodla“. Spomienky na ňu jej dodnes vyvolávajú úsmev na tvári.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/Z.Č.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.