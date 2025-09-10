S bratom sa hrali na ukladanie do truhly. Táto dievčina bola vždy taká slušná, až niektorým pripadala nudná
Odjakživa chcela pomáhať a vyhýbala sa nezhodám.
Bola pokojné a rozvážne dieťa, ktoré nemalo ani počas puberty divoké obdobie. Odjakživa rada pomáhala, v dospelosti chcela pestovať kvety a aranžovať kytice, chvíľu premýšľala aj nad tým, že bude maľovať keramiku a vždy bola neuveriteľne kreatívna.
Dievčina z fotografie vyrastala po boku staršieho brata, s ktorým sa hádala len vtedy, keď mal jeden z nich upratovať, a bili sa vraj iba vo chvíli, keď jej to on sám navrhol. Brat tiež vymyslel tiež netradičnú hru s názvom „Prečo si ma bodla“. Spomienky na ňu jej dodnes vyvolávajú úsmev na tvári.