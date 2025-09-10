Dva dni ležal vysilený v byte. O živote starčeka rozhodla všímavosť kamaráta, ktorý mu chodil pomáhať
Bol slabý, doráňaný a bezmocný.
Dva dni bez pohybu a akejkoľvek pomoci. Starší pán, ktorý býva sám a trpí zdravotnými problémami, zažíval nočnú moru, keď uviazol medzi gaučom a posteľou vo svojom byte a márne čakal, že sa niekto ozve. Potom sa však pri jeho dverách objavili dvaja hrdinovia.
Pozorný kamarát
Ako uvádza česká polícia na svojom webe, dramatické momenty sa odohrali v stredu pred treťou hodinou popoludní, keď na tiesňovej linke prijali oznámenie od 51-ročného muža. Tomu sa nedarilo kontaktovať kamaráta, ktorý žije sám, nemá v okolí žiadnych príbuzných a trpí zdravotnými ťažkosťami. Aj preto mu pravidelne chodí pomáhať.
Zavolal preto pomoc. „Policajti Petr s Martinom sa dostavili na adresu bytu, kde býva oznamovateľov kamarát. Najprv sa snažili na muža dozvoniť, čo sa im nepodarilo," ozrejmil policajný hovorca Michal Schön a dodal, že napriek prvotnému neúspechu sa nevzdali.
Dva dni bez pomoci
Po chvíli z bytu začuli veľmi tichý zvuk a tak nadobudli podozrenie, že by sa v byte mohol nachádzať muž v ohrození života. „Práve v tomto okamihu sa rozhodli pre vykopnutie dverí a vstup do bytu. Potom našli 74-ročného muža v spálni, kde bol zaklinený v približne šestnásťcentimetrovej medzere medzi gaučom a posteľou," dodala polícia.