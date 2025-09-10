Dva dni ležal vysilený v byte. O živote starčeka rozhodla všímavosť kamaráta, ktorý mu chodil pomáhať - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dva dni ležal vysilený v byte. O živote starčeka rozhodla všímavosť kamaráta, ktorý mu chodil pomáhať
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné zábery.

Meteorológovia museli náhle zmeniť predpoveď. Zima 2025 bude u nás úplne iná, ako predvídali

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Vpravo Hana Gregorová s prvým manželom Gassanom.

Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Ilustračné obrázky.

Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

SLEDUJE NÁS 207 387 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Dva dni ležal vysilený v byte. O živote starčeka rozhodla všímavosť kamaráta, ktorý mu chodil pomáhať

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Policie České republiky / AI fotografia, aistudio.google.com

Bol slabý, doráňaný a bezmocný.

Dva dni bez pohybu a akejkoľvek pomoci. Starší pán, ktorý býva sám a trpí zdravotnými problémami, zažíval nočnú moru, keď uviazol medzi gaučom a posteľou vo svojom byte a márne čakal, že sa niekto ozve. Potom sa však pri jeho dverách objavili dvaja hrdinovia.

Pozorný kamarát

Ako uvádza česká polícia na svojom webe, dramatické momenty sa odohrali v stredu pred treťou hodinou popoludní, keď na tiesňovej linke prijali oznámenie od 51-ročného muža. Tomu sa nedarilo kontaktovať kamaráta, ktorý žije sám, nemá v okolí žiadnych príbuzných a trpí zdravotnými ťažkosťami. Aj preto mu pravidelne chodí pomáhať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1215706637252892&set=a.586325280191034

Zavolal preto pomoc. „Policajti Petr s Martinom sa dostavili na adresu bytu, kde býva oznamovateľov kamarát. Najprv sa snažili na muža dozvoniť, čo sa im nepodarilo," ozrejmil policajný hovorca Michal Schön a dodal, že napriek prvotnému neúspechu sa nevzdali.

Dva dni bez pomoci

Po chvíli z bytu začuli veľmi tichý zvuk a tak nadobudli podozrenie, že by sa v byte mohol nachádzať muž v ohrození života. „Práve v tomto okamihu sa rozhodli pre vykopnutie dverí a vstup do bytu. Potom našli 74-ročného muža v spálni, kde bol zaklinený v približne šestnásťcentimetrovej medzere medzi gaučom a posteľou," dodala polícia.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.