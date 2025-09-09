Podviedol každú partnerku, potom sa všetko zmenilo. Tomáš Klus vďačí svojej Tamare za oslobodenie
Pesničkár manželke pri tejto príležitosti venoval dojemný odkaz.
Aj oni majú za sebou niekoľko kríz, zdá sa však, že ich úspešne prekonali a už roky si stabilne užívajú lásku toho druhého. Tomáš Klus a jeho manželka Tamara pred pár dňami oslávili dvanáste výročie svadby a hudobníka to nenechalo chladným. Na Instagrame adresoval svojej milej krásne vyznanie.
Podvádzal všetky už od škôlky
„Mise: Milujeme. Ďakujem Ti, láska, za každý krok po našej ceste. Je to dar.“ Takto Tomáš Klus svoju lásku vyjadril už v minulosti. Svoje áno si s Tamarou povedali v septembri 2013 a dnes spolu vychovávajú tri deti. Dvojica však zažila aj pády, po ktorých sa museli zviechať. Obľúbený pesničkár sa totiž nikdy netajil slabosťou na nežnejšie pohlavie a nemaskoval skutočnosť, že svojím partnerkám býval často neverný. Rane sa napokon nevyhla ani Tamara.
„Prakticky od škôlky som konštantne podvádzal všetky priateľky vrátane svojej ženy. Jej odpustenie sa mi stalo oslobodením. Rodina, teda to, čo mám doma, je môjho šťastia podobou,“ vyznal sa po prekonanej kríze na svojej sociálnej sieti.
Originálne vyznanie
Tamara sa už úletom svojho manžela nezaoberá, berie to ako skúšku a ťažkú životnú situáciu, ktorá ich vzťah posilnila. Dôkazom toho je napokon i vyznanie, ktoré svieti na Tomášovom Instagrame dnes.