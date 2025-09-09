Podviedol každú partnerku, potom sa všetko zmenilo. Tomáš Klus vďačí svojej Tamare za oslobodenie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Podviedol každú partnerku, potom sa všetko zmenilo. Tomáš Klus vďačí svojej Tamare za oslobodenie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračné obrázky.

Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

Mame v detstve vylievala fľaše a chodila po ňu do krčmy. Laura až po rokoch zistila, že žiť sa dá aj inak

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

SLEDUJE NÁS 207 398 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Podviedol každú partnerku, potom sa všetko zmenilo. Tomáš Klus vďačí svojej Tamare za oslobodenie

— Foto: Instagram @tomas_klus, tamara_klusova

Pesničkár manželke pri tejto príležitosti venoval dojemný odkaz.

Aj oni majú za sebou niekoľko kríz, zdá sa však, že ich úspešne prekonali a už roky si stabilne užívajú lásku toho druhého. Tomáš Klus a jeho manželka Tamara pred pár dňami oslávili dvanáste výročie svadby a hudobníka to nenechalo chladným. Na Instagrame adresoval svojej milej krásne vyznanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa T a m a r a K l u s o v a (@tamara_klusova)

Podvádzal všetky už od škôlky

„Mise: Milujeme. Ďakujem Ti, láska, za každý krok po našej ceste. Je to dar.“ Takto Tomáš Klus svoju lásku vyjadril už v minulosti. Svoje áno si s Tamarou povedali v septembri 2013 a dnes spolu vychovávajú tri deti. Dvojica však zažila aj pády, po ktorých sa museli zviechať. Obľúbený pesničkár sa totiž nikdy netajil slabosťou na nežnejšie pohlavie a nemaskoval skutočnosť, že svojím partnerkám býval často neverný. Rane sa napokon nevyhla ani Tamara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa T a m a r a K l u s o v a (@tamara_klusova)

„Prakticky od škôlky som konštantne podvádzal všetky priateľky vrátane svojej ženy. Jej odpustenie sa mi stalo oslobodením. Rodina, teda to, čo mám doma, je môjho šťastia podobou,“ vyznal sa po prekonanej kríze na svojej sociálnej sieti.

Tomáš Klus s manželkou Tamarou
Prečítajte si tiež: Pošpinil ich vzťah, no ona s ním zostala. Tomáša Klusa s Tamarou po nevere zachránil dôležitý rituál

Originálne vyznanie

Tamara sa už úletom svojho manžela nezaoberá, berie to ako skúšku a ťažkú životnú situáciu, ktorá ich vzťah posilnila. Dôkazom toho je napokon i vyznanie, ktoré svieti na Tomášovom Instagrame dnes.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.