Pil všetko, čo tieklo, potom prišiel pád. Ján Jackuliak venoval svojej záchrankyni Barbore krásne slová
Dobré noviny
Pil všetko, čo tieklo, potom prišiel pád. Ján Jackuliak venoval svojej záchrankyni Barbore krásne slová
Ilustračné obrázky.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Ilustračný obrázok.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Andrea Vadkerti.

Ilustračný obrázok.

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Zdena Studenková.

Pil všetko, čo tieklo, potom prišiel pád. Ján Jackuliak venoval svojej záchrankyni Barbore krásne slová

Ján Jackuliak adresoval manželke krásne slová.
Ján Jackuliak adresoval manželke krásne slová. — Foto: Instagram @ jan_jackuliak

Známy herec je so svojou partnerkou desať rokov.

Peniaze, sláva aj úspech – všetko mal a užíval si to, až kým sa mu to nestalo osudným. Ján Jackuliak bohémsky život v minulosti nezvládol a keď padol na úplné dno, zachránila ho jediná osoba – milovaná manželka Barbora.

Dvojica kráča bok po boku životom už desať rokov a svoje súkromie na sociálnych sieťach často neodhaľuje. Tentoraz však urobil výnimku a svojej partnerke verejne adresoval krásne slová plné lásky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/janjackuliakofficial/photos/a.157398037641500/494981147216519/?type=3&ref=embed_post

Pili všetko, čo tieklo

Ján Jackuliak má za sebou pohnutú minulosť, keď mu pred rokmi začala sláva a úspech prerastať cez hlavu. O búrlivých časoch a bohémskom živote, keď sa mu po tridsiatke podarilo s hudobným zoskupením All X umiestniť na treťom mieste v populárnej časti X-Factor, otvorene prehovoril aj v dokumentárnej sérii 13. komnata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jan Jacek Jackuliak (@jan_jackuliak)

„Vystúpili sme v televízii a behom jednej noci sa nám začali ozývať, druhý deň sme hneď išli fotiť plagáty do bulvárnych časopisov, rádia a tam do televízie, tam do rannej šou. Prišli zrazu veľké peniaze a s tým aj bohémsky život. Všetci nás zrazu chceli, mali sme aj desať koncertov za týždeň, peniaze, orgie, dievčatá v autách, pili sme všetko, čo tieklo,“ opísal tienistú stránku slávy Ján Jackuliak, ktorý sa v tom čase presadzoval aj na hereckom poli. Náhly úspech a všetko s tým spojené však napokon nezvládol. Vyhorel a musel vyhľadať pomoc psychiatra. A oporou v najťažších momentoch mu bola aj ona.

Stála pri ňom pevne

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

