Pil všetko, čo tieklo, potom prišiel pád. Ján Jackuliak venoval svojej záchrankyni Barbore krásne slová
Známy herec je so svojou partnerkou desať rokov.
Peniaze, sláva aj úspech – všetko mal a užíval si to, až kým sa mu to nestalo osudným. Ján Jackuliak bohémsky život v minulosti nezvládol a keď padol na úplné dno, zachránila ho jediná osoba – milovaná manželka Barbora.
Dvojica kráča bok po boku životom už desať rokov a svoje súkromie na sociálnych sieťach často neodhaľuje. Tentoraz však urobil výnimku a svojej partnerke verejne adresoval krásne slová plné lásky.
Pili všetko, čo tieklo
Ján Jackuliak má za sebou pohnutú minulosť, keď mu pred rokmi začala sláva a úspech prerastať cez hlavu. O búrlivých časoch a bohémskom živote, keď sa mu po tridsiatke podarilo s hudobným zoskupením All X umiestniť na treťom mieste v populárnej časti X-Factor, otvorene prehovoril aj v dokumentárnej sérii 13. komnata.
„Vystúpili sme v televízii a behom jednej noci sa nám začali ozývať, druhý deň sme hneď išli fotiť plagáty do bulvárnych časopisov, rádia a tam do televízie, tam do rannej šou. Prišli zrazu veľké peniaze a s tým aj bohémsky život. Všetci nás zrazu chceli, mali sme aj desať koncertov za týždeň, peniaze, orgie, dievčatá v autách, pili sme všetko, čo tieklo,“ opísal tienistú stránku slávy Ján Jackuliak, ktorý sa v tom čase presadzoval aj na hereckom poli. Náhly úspech a všetko s tým spojené však napokon nezvládol. Vyhorel a musel vyhľadať pomoc psychiatra. A oporou v najťažších momentoch mu bola aj ona.