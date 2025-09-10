Chutí tak, akoby ste nad hrncami stáli hodiny. 15-minútový recept Miriam Kalisovej je ideálny na večeru
Toto je recept pre každého, kto občas nechce byť v kuchyni hodiny, napísala moderátorka.
Varí rýchlo a zdravo, rada si vymýšľa vlastné recepty a sama o sebe hovorí, že je úplný blázon do jedla. Miriam Kalisová je už dlho známa svojimi kulinárskymi schopnosťami. Jej videorecepty sledujú kuchárky aj kuchári z celého Slovenska a ich najväčšou výhodou je vraj to, že sú nielen jednoduché na prípravu, ale aj mimoriadne chutné.
Keď môže, uľahčí si to
„Milujem jesť, milujem jedlo, milujem dobré jedlo, kvalitné jedlo, milujem aj piecť. Rada pečiem tak, že si nemusím zapisovať gramáže a môžem urobiť koláč iba taký, že pozriem, čo mám v špajze,“ priznala pre magazín Active Beauty Miriam, ktorej veľmi záleží na spätnej väzbe od svojho publika.
Recepty niekoľkokrát testuje, kým ich predstaví verejnosti, a keďže v kuchyni trávi veľa času, občas si prácu uľahčí. Ani túto svoju stránku však pred nikým neskrýva, práve naopak. Aj vďaka tomu má v zásobe množstvo tipov na rýchle a dobré jedlá.
„Dnes vám ukážem, ako si urobiť chicken masala asi za 15 minút, ale chutí tak, ako keby ste nad hrncami strávili dobré tri hodiny. Pre nás všetky, ktoré aj keď milujeme varenie, z času na čas si potrebujeme to pobehovanie v kuchyni uľahčiť. U nás prešlo všetkými desiatimi a úprimne som neverila, že až takto dobre to môže chutiť,“ povedala bývalá moderátorka k svojmu receptu na Instagrame.