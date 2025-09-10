Chutí tak, akoby ste nad hrncami stáli hodiny. 15-minútový recept Miriam Kalisovej je ideálny na večeru - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chutí tak, akoby ste nad hrncami stáli hodiny. 15-minútový recept Miriam Kalisovej je ideálny na večeru
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hracie automaty s výhrou niekoľkých 100 000 eur? Aj v online kasíne

Vpravo Hana Gregorová s prvým manželom Gassanom.

Na prvé rande neprišiel a poriadne ju naštval. Hana Gregorová na sukničkára z Jordánska nikdy nezabudla

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračné obrázky.

Prepáč, už mám iného, oznámila mu na dovolenke manželka. Milan Kňažko dozrel až pri baletke Eugénii

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 376 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chutí tak, akoby ste nad hrncami stáli hodiny. 15-minútový recept Miriam Kalisovej je ideálny na večeru

Miriam Kalisová a jej rýchly recept.
Miriam Kalisová a jej rýchly recept. — Foto: Instagram/miriam.kalisova

Toto je recept pre každého, kto občas nechce byť v kuchyni hodiny, napísala moderátorka.

Varí rýchlo a zdravo, rada si vymýšľa vlastné recepty a sama o sebe hovorí, že je úplný blázon do jedla. Miriam Kalisová je už dlho známa svojimi kulinárskymi schopnosťami. Jej videorecepty sledujú kuchárky aj kuchári z celého Slovenska a ich najväčšou výhodou je vraj to, že sú nielen jednoduché na prípravu, ale aj mimoriadne chutné.

Keď môže, uľahčí si to

„Milujem jesť, milujem jedlo, milujem dobré jedlo, kvalitné jedlo, milujem aj piecť. Rada pečiem tak, že si nemusím zapisovať gramáže a môžem urobiť koláč iba taký, že pozriem, čo mám v špajze,“ priznala pre magazín Active Beauty Miriam, ktorej veľmi záleží na spätnej väzbe od svojho publika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miriam Kalisová (@love_bymiriam)

Recepty niekoľkokrát testuje, kým ich predstaví verejnosti, a keďže v kuchyni trávi veľa času, občas si prácu uľahčí. Ani túto svoju stránku však pred nikým neskrýva, práve naopak. Aj vďaka tomu má v zásobe množstvo tipov na rýchle a dobré jedlá.

Miriam Kalisová a jej huspenina.
Prečítajte si tiež: Do rána bude huspenina parádna, sľubuje Miriam Kalisová. Pri jej príprave si pomáha trikom od maminy

„Dnes vám ukážem, ako si urobiť chicken masala asi za 15 minút, ale chutí tak, ako keby ste nad hrncami strávili dobré tri hodiny. Pre nás všetky, ktoré aj keď milujeme varenie, z času na čas si potrebujeme to pobehovanie v kuchyni uľahčiť. U nás prešlo všetkými desiatimi a úprimne som neverila, že až takto dobre to môže chutiť,“ povedala bývalá moderátorka k svojmu receptu na Instagrame.

Rýchla večera podľa Miriam Kalisovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.