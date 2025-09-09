Podľa cestujúcich sa zachoval ako hrdina. Za šoférom Igorom z tragédie pri Drienovci smútia stovky ľudí
Za záchranu cestujúcich zaplatil tú najvyššiu cenu.
Začiatok tohto týždňa poznačila obrovská tragédia. Na východe Slovenska pri obci Drienovec došlo k čelnej zrážke autobusu a nákladného auta. Nehoda si vyžiadala viac ako tridsať zranených a jednu obeť – 63-ročného vodiča autobusu Igora. Ten mal podľa informácií, ktoré sa šíria medzi ľuďmi, spraviť všetko preto, aby v poslednej chvíli zachránil aspoň cestujúcich, uvádza Nový Čas.
Emotívne odkazy do neba
Za obľúbeným šoférom smútia stovky ľudí, ktorí ho denne stretávali na linke Dobšiná – Košice. Na sociálnych sieťach pribúdajú kondolencie aj spomienky. „Venujme, prosím, tichú spomienku pánovi vodičovi Igorovi, ktorý nás dnes tragicky opustil. Spoľahlivo nás vozil dlhé roky. Nech mu večné svetlo svieti na cestách tam hore,“ napísal v miestnej skupine na sociálnej sieti jeden z jeho cestujúcich.
„Vozil ma každé ráno do školy trasou Dobšiná – Rožňava. Úprimnú sústrasť pozostalým,“ cituje portál Topky Patrika, ktorý ho poznal zo školských čias. „Je mi to veľmi ľúto. Dobrý, ochotný a slušný človek. Mal si sa ešte tešiť zo života a z krásnej rodinky. Úprimnú sústrasť,“ spomína Mária.
Skúsený vodič, ktorý zachránil životy
Igor pracoval ako vodič spoločnosti Eurobus – dopravný závod Rožňava. „Bol naším dlhoročným kolegom, kamarátom a išlo o skúseného vodiča. Bol dobrý, pokojný, vyrovnaný a zodpovedný, čo ho predurčovalo k tejto práci. To, čo sa stalo, je nám všetkým nesmierne ľúto,“ uviedol pre Nový Čas riaditeľ Juraj Sústrik.