Meteorológovia museli náhle zmeniť predpoveď. Zima 2025 bude u nás úplne iná, ako predvídali
Podobná situácia nastala v rokoch 1988–1989.
„Budeme drkotať zubami.“ Takto zneli prvé predpovede meteorológov a klimatológov na tohtoročnú zimu, ktorá mala byť začiatkom chladnej éry. Experti z renomovaného portálu Severe Weather teraz zmenili predpoveď – karty zamiešal Tichý oceán a fenomén La Niña, čo znamená, že pre Európu tak vzniká nezvyčajný scenár.
Podobne ako v roku 1989
Základným faktorom, ktorý ovplyvňuje zimy aj v Európe, je klimatický jav ENSO. Striedajú sa v ňom dve fázy, a to El Niño a La Niña – protichodné klimatické javy, ktoré ovplyvňujú celosvetové počasie. Podľa portálu Severe Weather môže práve La Niña zmeniť charakter tohtoročnej zimy a tento jav odborníkov donútil upraviť predpoveď.
„La Niña je súčasťou cyklu ENSO (južná oscilácia), ktorý má vplyv na počasie na celej planéte. Ide o jav, keď sa posilnia pasátové vetry a z hlbín oceánu sa vytlačí studená voda na povrch. Výsledkom je pokles teploty o niekoľko stupňov. Podobné situácie zažili obyvatelia planéty napríklad v rokoch 1988–1989, keď sa vody pri pobreží Peru a Ekvádoru ochladili až o štyri stupne Celzia,“ vysvetlili experti z imeteo.sk. Kým Severnú Ameriku vďaka tomuto javu čakajú výrazné mrazy a snehové búrky, Európa pocíti dopady skôr nepriamo.
Vianoce na ľade alebo na blate?
„Novembrová predpoveď ukazuje prevažne podpriemerné sneženie v celej Európe,“ uviedli meteorológovia a dodali, že vychádzali z meteorologického modelu ECMWF. Menej snehu, ako je obvyklé, naznačuje aj predpoveď na december. A ako to bude so snehom na Vianoce?