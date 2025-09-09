Meteorológovia museli náhle zmeniť predpoveď. Zima 2025 bude u nás úplne iná, ako predvídali - Dobré noviny
Meteorológovia museli náhle zmeniť predpoveď. Zima 2025 bude u nás úplne iná, ako predvídali
Ilustračné obrázky.

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Ilustračný obrázok.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Andrea Vadkerti.

Ilustračný obrázok.

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Zdena Studenková.

Meteorológovia museli náhle zmeniť predpoveď. Zima 2025 bude u nás úplne iná, ako predvídali

Ilustračné zábery.
Ilustračné zábery. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Wikimedia commons (Provincial Archives of Alberta)

Podobná situácia nastala v rokoch 1988–1989.

„Budeme drkotať zubami.“ Takto zneli prvé predpovede meteorológov a klimatológov na tohtoročnú zimu, ktorá mala byť začiatkom chladnej éry. Experti z renomovaného portálu Severe Weather teraz zmenili predpoveď – karty zamiešal Tichý oceán a fenomén La Niña, čo znamená, že pre Európu tak vzniká nezvyčajný scenár.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/posts/pfbid031dED28rkxzapDMFqyLBCpZfFpvoH7LqaA6SnuvfU81c7z8ui49hqq5TrGcEWPMGnl

Podobne ako v roku 1989

Základným faktorom, ktorý ovplyvňuje zimy aj v Európe, je klimatický jav ENSO. Striedajú sa v ňom dve fázy, a to El Niño a La Niña – protichodné klimatické javy, ktoré ovplyvňujú celosvetové počasie. Podľa portálu Severe Weather môže práve La Niña zmeniť charakter tohtoročnej zimy a tento jav odborníkov donútil upraviť predpoveď.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

„La Niña je súčasťou cyklu ENSO (južná oscilácia), ktorý má vplyv na počasie na celej planéte. Ide o jav, keď sa posilnia pasátové vetry a z hlbín oceánu sa vytlačí studená voda na povrch. Výsledkom je pokles teploty o niekoľko stupňov. Podobné situácie zažili obyvatelia planéty napríklad v rokoch 1988–1989, keď sa vody pri pobreží Peru a Ekvádoru ochladili až o štyri stupne Celzia,“ vysvetlili experti z imeteo.sk. Kým Severnú Ameriku vďaka tomuto javu čakajú výrazné mrazy a snehové búrky, Európa pocíti dopady skôr nepriamo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/posts/pfbid0SyCUWVPZgddKuJF8wcTUGiLP1fhuGRBjqzdrV1Csxhhfqiw2LkjcwxmLBbGmzHMCl

Vianoce na ľade alebo na blate?

„Novembrová predpoveď ukazuje prevažne podpriemerné sneženie v celej Európe,“ uviedli meteorológovia a dodali, že vychádzali z meteorologického modelu ECMWF. Menej snehu, ako je obvyklé, naznačuje aj predpoveď na december. A ako to bude so snehom na Vianoce?

