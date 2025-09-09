Ľudia ich vyjedli do poslednej omrvinky. Najlepšia reštaurácia z Na nože zažíva neskutočné šialenstvo - Dobré noviny
Ľudia ich vyjedli do poslednej omrvinky. Najlepšia reštaurácia z Na nože zažíva neskutočné šialenstvo
Ľudia ich vyjedli do poslednej omrvinky. Najlepšia reštaurácia z Na nože zažíva neskutočné šialenstvo

— Foto: Instagram - @tri.grose

Martin Novák im otvoril oči.

Dnes zatvárame naše brány už o 17:00. Vyjedli ste nás do poslednej omrvinky, a to je ten najkrajší kompliment, aký môže reštaurácia dostať,“ napísali na sociálne siete zamestnanci rodinnej reštaurácie Tri groše, ktorá prepísala gastronomickú históriu na Slovensku. Podnik v Ľubietovej dokázal to, čo sa doteraz nepodarilo nikomu – od Martina Nováka dostal v šou Na nože päť nožov, teda najvyššie možné hodnotenie. Odvtedy vraj reštaurácia zažíva šialenstvo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Reštaurácia a penzión Tri groše (@tri.grose)

Martin im otvoril oči

Ako uviedol portál bystricak.sk, podnik vedú manželia Lucia a Peter Ambrošovci, ktorí v gastronómii pracujú roky a hoci do práce vkladali srdce, problémy v kuchyni prerastali do hádok, ktoré nemohla počúvať už ani ich dcéra. Práve ona oslovila známeho šéfkuchára Martina Nováka a ten im vďaka relácii Na nože ukázal, čo všetko majú zmeniť, aby podnik opäť postavili na nohy. Ambrošovci si Martinove rady zobrali k srdcu a ako priznali pre Markízu, šou im otvorila oči v mnohých smeroch.

Martin Novák je už desať rokov šťastný s Hanou.
Prečítajte si tiež: Keď mu napíšu fanúšičky, má pre ne ráznu odpoveď. Šéfkuchár Martin Novák je už 11 rokov so svojou Hankou

„V prvom rade mne otvoril oči a to v tom, že menej je viac. Bohužiaľ, robila som presne to, čo som nechcela, aby zamestnávatelia robili. Teraz si od kuchyne držím odstup a nechávam to všetko na Martina, ten najlepšie vie, čo a ako,“ uviedla Lucia. Rodina zapracovala na zmenách a výsledok všetkých ohromil. „Ja vám nechcem ublížiť, ale môže sa stať, že vám celkom zakúrim,“ povedal Martin Novák pri následnej kontrole, pri ktorej vyzdvihol fakt, že Ambrošovci začali robiť svoju prácu od srdca a udelil im nálepku s piatimi nožmi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Tajomstvo úspechu

Martin dodal, že táto nálepka s najvyšším možným hodnotením môže otvoriť Pandorinu skrinku a na následky by sa mali poriadne pripraviť. Šéfkuchár mal aj v tomto prípade pravdu. To, čo teraz prežívajú v reštaurácii Tri groše, sami nazývajú šialenstvom.

