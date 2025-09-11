Skrotí aj tvrdohlavé plemená. Tréner psov odhalil jednoduchý trik, vďaka ktorému vás pes prestane ťahať - Dobré noviny
Skrotí aj tvrdohlavé plemená. Tréner psov odhalil jednoduchý trik, vďaka ktorému vás pes prestane ťahať
Skrotí aj tvrdohlavé plemená. Tréner psov odhalil jednoduchý trik, vďaka ktorému vás pes prestane ťahať

— Foto: TikTok @thezakgeorge, Unsplash/Anna Keibalo

Jeho video vám zmení život.

Poznáte to. Vyjdete si s vaším psím miláčikom na prechádzku a namiesto toho, aby ste si chvíle s ním vonku užili, lietate za ním ako handra. Známy tréner psov teraz na Tiktoku ukázal jednoduchý trik, ako takúto situáciu hravo zvládnuť. Nepotrebujete na to žiadne špeciálne pomôcky a zaberá aj na tých najväčších tvrdohlavcov.

Video, ktoré vám zmení život

Tréner psov Zak George má na TikToku viac ako štyri milióny sledovateľov a tento problém s nimi rieši takmer denne. Rozhodol sa preto nakrútiť video, ktoré sa zakrátko stalo virálnym. Trik, ktorý ukázal, je jednoduchý, logický a funguje na každé plemeno.

Foto: Unsplash/Natalia Trofimova

Podľa Zaka treba v prvom rade pochopiť, prečo psy vlastne ťahajú. Je to jednoduché: prirodzene totiž chodia rýchlejšie ako my a majú extrémne vyvinutý pud zvedavosti. Každý nový pach, nový strom či kúsok trávy je pre nich dobrodružstvom. Je teda pochopiteľné, že vás pri spoznávaní okolitej krajiny nevedomky ťahajú.

Prečítajte si tiež: Toto je najväčšia chyba pri výchove psov, hovorí uznávaný tréner. Mnohí majitelia ju robia denne

Toto správanie je však pre nás často veľmi nepríjemné. Musíte si preto uvedomiť jednu dôležitú vec – ak vás pes potiahne a vy mu to dovolíte, naučí sa, že ak chce ísť niekam rýchlejšie, stačí zatiahnuť. Mnohí majitelia takéto správanie riešia tak, že svojho psa nikdy nepustia ďalej ako na meter od nohy, to však problém ani zďaleka nerieši.

Trik, ktorý vás oslobodí

